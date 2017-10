13 tūkstoši cilvēku nedēļas laikā paveikuši 370 labus darbus

Lai aicinātu sabiedrību darīt labu citiem, labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv" no 16. līdz 22. oktobrim jau devīto gadu rīkoja akciju "Labo darbu nedēļa", aicinot sniegt tādu palīdzību, kam nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Akcijas aicinājumam atsaucās vairāk nekā 13 000 cilvēku no Latvijas malu malām, un akcijā šogad reģistrēti 373 labie darbi.

Labo darbu saraksts ir plašs un vispusīgs – akcijas dalībnieki rūpējušies gan par vientuļiem un veciem cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan par Latvijas dabas sakopšanu, kā arī īpašu uzmanību veltījuši saviem līdzcilvēkiem, kopīgi pavadot laiku. Tie ir neskaitāmi daudzie darbiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika vai motivācijas. Katram pašam bija iespēja iniciēt ideju par nepieciešamo labo darbu un to veikt kopā ar sava uzņēmuma kolektīvu, klasi, draugu, domubiedru kompāniju vai individuāli, skaidro organizācijā.

"Šogad, domājot par Labo darbu nedēļu, mums bija skaidrs, ka tam ir jābūt kaut kam par godu Latvijai. Bet kas tad ir Latvija? Tie esam mēs paši, savukārt mūsu sākums ir mūsu vecāki, tādēļ nolēmām pārsteigt mūsu vecākus, pasakot "paldies", ka mums ir iespēja būt šeit – Latvijā, un apzinoties savu piederību nest Latvijas simtgades saukli: "Es esmu Latvija"! Šādu video sveicienu izveidojuši Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.c klase. Un tā arī būtībā ir, ka viss taču sākas no mums pašiem, no ģimenes, draugiem, klases biedriem un skolotājiem.

"Tādēļ ar lielu prieku varam atzīmēt, ka arī šogad "Labo darbu nedēļā" visaktīvākie bijuši bērni un jaunieši, kuri kopā ar vecākiem un skolotājiem veikuši daudzos labos darbus. Tā, piemēram, Balvu Mākslas skolas audzēkņi veidoja darbu izstādes, lai iepriecinātu vietējos iedzīvotājus, neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem radīja dažādu faktūru un tekstūru darbus uz braila raksta fona," stāsta "Palīdzēsim.lv" komanda.

Visi 972 Jelgavas 4.sākumskolas skolēni piedalījās ziedojumu vākšanā dzīvnieku patversmei un vēlāk tos nogādāja uz vietējām patversmēm.

Rēzeknes 2. vidusskolas 10.a klase organizēja klašu stundas 1.-2. klašu skolēniem, kurās runāja par labestību, paskaidroja bērniem, cik svarīgi un patīkami palīdzēt citiem! Izveidoja informatīvos bukletus par Labo darbu nedēļu ar aicinājumu darīt labus darbus.

Rugāju novada desmit pirmklasnieku simts mazie pirkstiņi iestādīja simts krāsainus krokusiņus, lai ātrāk sagaidītu pavasari.

Jelgavas 4. vidusskolas 4.a klase bijusi īpaši čakla, veicot vairākus labos darbus: viesojusies Ozolnieku pansionātā, palīdzējusi skolas bibliotēkā, grābusi lapas skolas teritorijā.

Foto: Publicitātes attēli

Savukārt Valdemārpils vidusskolā bērni un vecāki skolā izveidoja ābolu stendu "Cienājies!", lai pacienātu citu klašu skolēnus.

Krāslavas PII "Pienenīte" grupas "Spārītes" bērni kopā ar audzinātājām "Labo darbu nedēļā" viesojās Krāslavas centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, kur no trešā stāva palīdzēja bibliotekārēm atšķirotās, vecās grāmatas pārvietot "no rokas rokā" uz cokulstāvu. Kaut darbs nebija viegls, bērni to paveica ar prieku.

Kalsnavas pamatskolas 2. klase pārsteidza citu klašu skolotājus, pasniedzot smaržojošo kafijas vai tējas krūzi ar saldumiņu jaukai dienai!

Īpaši čakli akcijā iesaistījās Rīgas 85. vidusskola un 51. vidusskola, kur gandrīz katra klase veica kādu labo darbu: palīdzība putniem, sestklasnieki vadīja sagatavoto pasākumu pirmklasniekiem, ziedoja rakstāmlietas Bērnu slimnīcas pacientiem, labie darbi dzīvnieku patversmē un daudzi citi.

Savukārt Ādažu vidusskola ar vairāk nekā 1000 skolēniem aktīvi iesaistījās akcijā "Makulatūra" - klasēs izveidoja kasti papīra atgriezumu vākšanai, izlietotās baterijas vācot lielā bundžā, vecās saules brilles nododot skolā, lai izveidotu instalāciju.

Biržu internātpamatskolā bērni un skolotājas piedalījās izsludinātajā kampaņā "Siltās pēdiņas". Kampaņas mērķis ir priekšlaicīgi dzimušajiem bērniņiem noadīt zeķītes.

Foto: Publicitātes attēli

Daudzi labo darbu darītāji viesojās veco ļaužu namos, iepriecinot ar koncertiem un pašdarinātām dāvanām: Vārkavas vidusskolas Skolēnu folkloras kopa"Volyudzeite" noorganizēja koncertu Jēkabpils pilsētas senioriem, Gulbenes novada pašvaldība iepriecināja 62 Smiltenes pansionāta iemītniekus, Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolēni sarīkoja galda spēļu spēlēšanu pensionāriem kopā ar skolēniem, Brocēnu vidusskolas skolēni kopā ar biedrību "Živica" bija sarūpējuši muzikālus priekšnesumus un noslēgumā uzdāvināja paštaisītus kēksiņus ar novēlējumiem vietējā pansionāta vecajiem ļaudīm.

Akcijā piedalījās arī daudzas nevalstiskās organizācijas un uzņēmumi. Biedrība "TDK Pastalnieki" ar dejotāju sarūpētiem gardumiem, viesojās pie biedrības "Par ķepām", lai mazajiem kaķēniem nogādātu gardu sveicienu.

Biedrība "Kalsnavas Jaunieši" šajā nedēļā izaicināja savus novadniekus labiem darbiem un paši tos veica, būdami ļoti aktīvi un radoši.

Biedrība "Trepes" veltīja dienu Strazdes bērnu nama audzēkņiem, kopīgi apskatot Vecrīgu, darbojoties Rožu darbnīcā un apmeklējot hokeja spēli.

Kā allaž aktīvi bija "Latvijas Mazpulki", paveicot daudzus labos darbus – apciemojot vientuļos pensionārus, palīdzot dzīvnieku patversmēs, sakopjot apkārtējo vidi. Īpaši aktīvi darbojās Valdemārpils Mazpulki.

Foto: Publicitātes attēli

Pateicoties HK "Dinamo Rīga" atbalstam, vairāk nekā 2000 cilvēkiem no sociāli mazaizsargātajām grupām bija iespēja apmeklēt Labo darbu spēles oktobrī.

Tāpat kā iepriekšējos gados, daudzi labos darbus veica, sakopjot vietējās apkārtnes, un aizmirstas kapu kopiņas, kā piemēram, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija sakopa tās kapu kopiņas, kur ir apbedīti Rēzeknē dzīvojoši poļi un kas ir atstātas un ilgstoši nekoptas. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietas sakopa Gaujienas internātpamatskola, savukārt Nīkrāces iedzīvotāji atsaucās aicinājumam piedalīties kapu sakopšanas talkā.

Tas arī ir " Labo darbu nedēļas" vēstījums – pamēģinot vienreiz izdarīt otram labu, rodas vēlme darīt to atkal un atkal!

Svarīgākais, ka visiem labo darbu veicējiem darbiņš sagādājis prieku un devis gandarījumu, tātad, "Labo darbu nedēļas" galvenais mērķis ir sasniegts - darot otram labu, pats esi ieguvējs!

"Labo darbu nedēļa" turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu dāvināt savu laiku labiem darbiem pašiem sev un Latvijai, lai kopīgi paveiktu nozīmīgas lietas un tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju.