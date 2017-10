15 vienkārši noteikumi, kas mammām palīdzēs visu pagūt

Ikvienai mammai ir labi pazīstamas sajūtas, ka laika vienmēr ir par maz, un nepārejošā vēlme visu izdarīt "labāk, vairāk un ātrāk". Kā pareizi organizēt savu laiku, lai varētu pagūt visu izdarīt ātrāk, bet vienlaikus bez stresa, kura dēļ rodas izjūtas, ka esi kā vāvere ritenī.

Daudzas mammas pagūst izdarīt mazāk, nekā patiesībā varētu, un tam ir tikai viens iemesls – nogurums. Viņu galvenā kļūda slēpjas tajā, ka pret atpūtu šīs mammas izturas visai pavirši, kāda vispār jauc terminus – atpūta un slinkošana. Tu, iespējams, būsi pārsteigta, kā var mainīties tava dzīve, ja sāksi izmantot pareizus laika plānošanas noteikumus. Ar tiem portālam "Detimail" dalās bērnu un ģimenes psiholoģe Jekaterina Hlomova, kura strādā krīzes centrā sievietēm un bērniem.

Izveido sarakstu ar lietām, ko tu jau dari

Iesākumā izveido sarakstu ar lietām, kuras tu parasti dienas laikā veic. Bet tagad izlasi un sevi paslavē par visu, ko tu pagūsti padarīt. Šis ir pirmais, bet ļoti svarīgs solis, lai izvairītos no pesimistiskām domām – "es neko nevaru paspēt".

Šajā sarakstā iekļauj atpūtu

Atpūtai tavas dienas plānos jābūt līdzvērtīgai attiecībā pret citām lietām, turklāt ar pietiekami augstu prioritāti. Ir svarīgi atpūsties kvalitatīvi. Tās ir rūpes par sevi, laiks sevis attīstīšanai, laiks vīram, tikšanās ar draugiem utt. Apbalvo sevi ar 10-15 atpūtas minūtēm (vai arī ģimeniskai kopā būšanai) no rīta, pa dienu un vakarā. Dienas vidū vai vakarā ik dienu ieplāno 30 minūtes laika tikai sev (lai ieietu vannā, vienkārši pagulētu, palasītu, pastaigātos). Izplāno maksimāli konkrēti, ko tiešu tu darīsi savās likumīgajās atpūtas minūtēs katru dienu un brīvdienās. Padomā un pieraksti, ko tu šodien sevis labā varētu paveikt, balstoties uz iepriekšminēto sarakstiņu.

Domā uz papīra

Atrodi 15 minūtes laika, kad tevi neviens netraucē, un pieraksti visu, kas ienāk prātā. Mazas lietiņas, lielas, to, ko nedrīkst aizmirst, ko būtu labi izdarīt kaut kad (piemēram, sapirkt Ziemassvētku dāvanas). Var sarakstu uzreiz veidot pa konkrētām tēmām – māja, bērni, veselība, darbs utt. Padomā, kuras no šīm lietām ir īpaši svarīgas. Kura no dzīves sfērām pieprasa ātru pievēršanos tai.

Pārskati, no kā sastāv tava dzīve

Ir svarīgi saprast, kam aiziet tavs laiks (piemēram, bērniem, mājai, vīram, darbam, hobijam, personīgai attīstībai, skaistumam, gandarījuma gūšanai, tikšanās, administratīvie jautājumi). Nosaki prioritātes un mērķus, iedalot tos četrās zonās: svarīgi un regulāri (ikdienas rūpes par bērniem, atpūta), svarīgi un steidzami (vizīte pie ārsta), svarīgi un ne tik steidzami (satikties ar radiniekiem), mazsvarīgi un ne tik steidzami.

Foto: Shutterstock

Katru dienu aizpildi saraksta ailīti par obligātajiem darbiem

Tās ir lietas, kuras noteikti ir jāpagūst izdarīt šodienas laikā. Kā arī iespējamie darbi, tie uzdevumi, kurus tu varētu paveikt, ja tev radīsies kāda brīva minūtīte.

Atstāj perfekcionismu citiem

Nekas tik ļoti nedemotivē, kā neizpildīts darbu saraksts. Labāk izveido atsevišķu "bonusu" sarakstiņu, gadījumam, ja negaidīti parādītos vēl kāds brīvs laiciņš (piemēram, bērns agrāk ir iemidzis, negaidīti atbraukusi omīte utt.).

Sagatavo plānu "B"

Kā mammai visu pagūt neparedzamās situācijās? Esi gatava šādām situācijām. Bērns noguris, saslimis, nav iemidzis, kā paredzēts, pārāk ātri pamodies un taisa kaprīzes? Neizdodas izpildīt savu iecerēto plānu? Pirmkārt, tev šādām situācijām jābūt plānam "B". Otrkārt, nekreņķējies par to, ka tev nākas savus plānus mainīt.

Radi savu palīgu "armiju"

Nekad neatsakies no palīdzības, kad kāds to piedāvā. No agrīna vecuma pieradini arī bērnus palīdzēt mājas darbos, sadali pienākumus ar dzīvesbiedru. Ja ir iespēja, piesaisti arī maksas palīdzību (palīdzi saimniecības lietās vai kā aukli bērniem). Paskaidro dzīvesbiedram, kas tieši tev nepieciešams. Nevis vienkārši: "Sakārto māju", bet "Nokop aiz sevis galdu", "Izsūknē paklāju". Konkretizē savas vēlmes. Pacenties kaut vai vienu pienākumu mājas darbos nodot vīra pārziņā kā regulāru pienākumu.

Foto: Shutterstock

Atceries par principu "vienlaicīgi"

Padomā, kā iespējams veiksmīgi apvienot kādas lietas, lai būtu iespējami mazāk dīkstāves un iešanas tukšgaitā. Bērns jau pats ir spējīgs plunčāties vannā, bet tu pa to laiku vari sev uzlikt sejas masku, vai izmazgāt izlietni, vai palasīt grāmatu, sēžot blakus. Gatavo virtuvē – noorganizē bērnam "darba" vietu radošām nodarbēm turpat, piemēram, piedāvājot veikt kādu kulināru eksperimentu ar miltiem.

Apēd vienu "vardi" dienā

Lielus uzdevumus laika menedžmentā pieņemts nosaukt par "ziloņiem", bet "ziloni" vienas dienas laikā bez pārslodzēm diezin vai kāds "notiesās", tādēļ šos ziloņus dala steikos. Un pēc iespējas – šos steikus "apēd" pa vienam katru dienu. Nelieli uzdevumi – tās ir "vardes". Izveido sarakstu ar saviem "ziloņiem" un "vardēm", "sadali ziloņus" steikos un strādā pēc grafika. Piemēram, putekļus es tīru ik pārdienu, bet grīdas mazgāju katru dienu. Vingroju reizi dienā, ja kaut ko izdodas paveikt, ielieku sev plusiņu, ja neizdodas – mīnusiņu.

Paslavē sevi

Par katru izpildīto uzdevumu paslavē sevi. Piemēram, izpildīji "vardīti", vari apēst gabaliņu kūkas. Tiki galā ar diviem "steikiem" – uzdāvini sev nelielu iepirkšanos tūri utt. Var ieviest tabulu ar katru dienu veicamajām lietām un apakšā arī balvas apmērs par katru veikumu.

Atrod laiku ģimenei

Jau savlaicīgi ieplāno dienu tā, lai vakarā būtu brīva no mājas pienākumiem, un varētu veltīt laiku vīram un bērniem. Lai tas izdotos, pirmkārt, maksimāli visus darbus mēģini paveikt dienas pirmajā pusē. Otrkārt, dienā ir jāatpūšas (ideālā variantā – klusajā stundā kopā ar bērniem), lai vakarā tev vēl atliktu spēki pabūt kopā ar pārējiem ģimenes locekļiem. Organizē savu aizņemtību tā, lai kopā ar ģimeni mierīgi varētu pavadīt vismaz četrus vakarus nedēļā.

Foto: Shutterstock

Atrod laiku tikai partnerim

Kā minimums reizi nedēļā ieplāno "īpašo" vakaru kopā tikai ar vīru, kad varēsiet pabūt tikai divi vien, bez bērniem. Kā minimums reizi mēnesī ieplāno arī vienu stundu, lai katrs no bērniem varētu pavadīt laiku atsevišķi ar katru no vecākiem.

Izvēlies bērnu

Ja bērns negaidīti tevi atrauj no kādas mājās veicamā darba un pieprasa tavu uzmanību, komentārus, apskāvienus – vienmēr izvēlies par labu bērnam!

Iekārto ērtu mājvietu

Iekārto māju tā, lai minimāli vajadzētu tērēt laiku un spēkus ēst gatavošanai un tīrīšanai. Lai katliņi būtu pa rokai, visas lietas, kas tikai krāj putekļus, pamet tavu māju.