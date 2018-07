29% māneklīšu un 78% knupju turētāju var apdraudēt mazuļus, brīdina PTAC

Viena no precēm, kuru noteiktu savas dzīves posmu lieto pati neaizsargātākā sabiedrības daļa – zīdaiņi, ir bērnu māneklīši, kā arī pēdējā laikā aizvien lielāku popularitāti ieguvušie māneklīša turētāji. Tomēr, veicot plašas produktu paraugu pārbaudes, atklājies diezgan nepatīkams pārsteigums – 29 procenti māneklīšu un 78 procenti māneklīšu turētāju var radīt risku mazuļiem, brīdina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Daudzi informatīvie kanāli sniedz ieskatu minēto produktu daudzveidībā un tehnoloģiskajos uzlabojumos, lai zīdainim māneklītis pēc iespējas atgādinātu mātes krūti, bet, lai māneklītis vienmēr būtu bērna tuvumā, lielisks palīgs ir māneklīša turētājs. Tomēr, veicot pārbaudes šiem produktiem gan Latvijā, gan Eiropā, tika konstatēts, ka liela daļa no tiem neatbilst drošuma prasībām un rada risku tā lietotājam.

Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestādes saņēmušas vairākus ziņojumus par negadījumiem, kuros iesaistīti bērni vecumā no dzimšanas līdz četriem gadiem, no kuriem 44 ievainojumi gadā bija saistīti ar māneklīšiem un māneklīšu turētājiem, informē PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Visnopietnākais riski, ko var radīt šo produktu lietošana, ir nosmakšana, aizrīšanās ar smalkām detaļām, ventilācijas caurumu trūkums un saindēšanās risks. Ar mērķi veicināt Eiropas, tostarp Latvijas tirgū piedāvāto bērnu preču drošumu un samazināt neatbilstošu un nedrošu preču pieejamību patērētājiem, PTAC 2017. gadā piedalījās PROSAFE kopprojektā par bērnu aprūpes priekšmetiem - bērnu māneklīšiem un bērnu māneklīšu turētājiem. Kopā PROSAFE kopprojektā piedalījās 13 tirgus uzraudzības iestādes no 11 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Kopumā tika atlasīti un pārbaudīti 195 preču paraugi, no kuriem 73 bija māneklīši un 122 māneklīšu turētāji. No 122 māneklīšu turētājiem – 77 bija tradicionālie māneklīšu turētāji, bet 45 ar rotaļlietu elementiem. Pēc veiktajām pārbaudēm tika konstatēts, ka no pārbaudītajiem preču paraugiem 29 procentiem māneklīšu un 78 procentiem māneklīšu turētāju tika konstatētas būtiskas neatbilstības un tie var radīt risku patērētājam.

Foto: Shutterstock

Projekta rezultātā ir sagatavots 31 ES ātrās ziņošanas sistēmas RAPEX ziņojums par atklātām bīstamām precēm, 39 preču paraugiem tika apturēta tirdzniecība, kā arī veikta preces atsaukšana no tirdzniecības vietām, kā 45 preču paraugiem tika veikti nelieli pasākumi vai nodoti paziņojumi komersantiem.

Projekta īstenošanas laikā Latvijā tika izņemti 16 preču paraugi, no kuriem seši bija bērnu māneklīši un 10 māneklīšu turētāji (no tiem pieci māneklīša turētāji ar rotaļāšanās elementiem). Pēc preču testēšanas laboratorijā deviņiem preču paraugiem jeb 56,25 procentiem tika konstatētas neatbilstības būtiskām drošuma prasībām, kā arī neatbilstības marķējumā un lietošanas instrukcijas nenodrošināšanā atbilstoši prasībām.

PTAC skaidro sīkāk:

Vienam bērnu māneklītim konstatētas neatbilstības trieciena izturībā un ventilācijas caurumu lielumos, kura neatbilstība var radīt nosmakšanas risku bērnam. Konstatētas neatbilstības arī informācijas jeb marķējuma nenodrošināšanā atbilstoši prasībām;

Trīs bērnu māneklīšu turētājiem konstatētas neatbilstības trieciena izturībā, stiepes izturībā un auklas garumā, kas var radīt nožņaugšanās risku. Tāpat konstatētas neatbilstības informācijas nenodrošināšanā atbilstoši prasībām;

Pieciem bērnu māneklīša turētājiem ar rotaļu elementiem konstatētas neatbilstības auklas garumā, trieciena izturībā, stiepes izturībā, detaļu stiprinājumos, rotaļu elementu formās un izmēros, kas bērnam var radīt aizrīšanās un nožņaugšanās risku. Arī šīm precēm tika konstatētas neatbilstības informācijas nodrošināšanā. Foto: F64

Pēc konstatētajiem rezultātiem vienam bērnu māneklītim, diviem bērnu māneklīšu turētājiem un pieciem māneklīšu turētājiem ar rotaļāšanās elementiem tika apturēta tirdzniecība, kā arī veikta preces atsaukšana no mazumtirgotājiem. Savukārt četri knupīšu turētāju modeļi ar rotaļāšanās elementiem tika iznīcināti.

Ņemot vērā testēšanas rezultātus, diemžēl jāsecina, ka 80 procenti no Latvijā pārbaudītajiem bērnu māneklīšu turētājiem neatbilst būtiskām drošuma prasībām, kā arī gandrīz visi testētie preču paraugi bija atpazīstamu zīmolu ražotāji.

Īpaši uzmanīgiem aicinām būt patērētajiem, iegādājoties rokdarbnieku izstrādājumus, jo testēšanas rezultāti liecina, ka neatbilstības mājražotāju piedāvātajai precei tika konstatētas divas reizes vairāk nekā sērijveida ražojumiem. Vienlaikus mājražotāji tiek aicināti iepazīties ar normatīvo aktu prasībām, lai viņu ražotā prece neapdraudētu tā lietotāju.