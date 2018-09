6000 skolēnu no visas Latvijas atklās inicatīvu 'Latvijas skolas soma'

Uzsākot jauno mācību gadu, ceturtdien, 6. septembrī, Rīgā tiksies skolēni no visiem Latvijas novadiem, lai atklātu Latvijas valsts simtgades iniciatīvu "Latvijas skolas soma". Atklāšanas pasākumā skolēniem būs iespēja apmeklēt interaktīvās darbnīcas un iepazīties ar iniciatīvas "Latvijas skolas somas" saturu un pieeju.

"Lai izjustu piederības sajūtu savai valstij, ir svarīgi to iepazīt. "Latvijas skolas soma" ar radošas līdzdalības rosināšanu pavērs iespēju katram skolas bērnam un jaunietim dziļāk iepazīt Latviju, tās valstiskuma veidošanos, kultūras vērtības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumus un dabas bagātības," uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

6. septembrī "Arēnā Rīga" teju seši tūkstoši pamatskolas vecuma skolēnu dažādās izstādēs un interaktīvās darbnīcās varēs izmēģināt iniciatīvu "Latvijas skolas soma" un atklāt Latvijas daudzveidību, sasniegumus, inovācijas, kultūru, vēsturi un tradīcijas.

''Animācijas Brigāde'' leļļu un filmu darbnīcā varēs uzzināt vairāk par filmu tapšanas procesa aizkulisēm, mūzikas istabā – apgūt skrečošanas pamatprasmes un piedalīties radošā eksperimentā, skolēniem būs iespēja arī ielūkoties pasākumu sagatavošanas aizkulisēs, video studijā dalīties iespaidos, ko viņiem nozīmē Latvija un kādu viņi to redz nākamajos simt gados, kā arī piedalīties citās aktivitātēs un ieskandināt jauno mācību gadu koncertā "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs" kopā ar Latvijas māksliniekiem. Uz "Latvijas skolas somas" atklāšanas pasākumu uzaicināti skolēni un viņu pedagogi no visām Latvijas pašvaldībām (119 novadiem) proporcionāli skolēnu skaitam katrā no tām.

Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" mērķis ir nodrošināt iespēju valsts noteiktā mācību satura īstenošanas gaitā katram 1.–12. klašu skolēnam, tostarp profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, klātienē izzināt un pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus īpašā starpdisciplinārā programmā.

"Latvijas skolas soma" darbību uzsāks jau šajā mācību gadā, un tās laikā dažādu pasākumu apmeklējumam nepieciešamo transporta un ieejas biļešu segšanai kopumā plānoti teju 13 miljoni eiro jeb 40 procenti no simtgades nacionālo pasākumu programmai plānotā valsts finansējuma piecu gadu periodā. Līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam saņems izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās izglītības programmas. Īpaša uzmanība iniciatīvas ietvaros tiks veltīta aktīvai iesaistei, piemēram, multimediāliem projektiem, interaktīvām darbnīcām, performancēm, kurās skolēni var kļūt par aktīviem dalībniekiem. Liela nozīme programmas īstenošanā būs arī pedagogu darbam, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu.

Daudzveidīgo norišu starpā novembrī skolas varēs izmantot "Latvijas skolas somas" finansējumu, lai apmeklētu divus grandiozus notikumus. Valsts svētku nedēļā – no 12. līdz 16. novembrim Latvijas Nacionālajā teātrī – vietā, kur dibināta Latvijas valsts – tiks īstenots projekts "Tikšanās vieta: 2. pilsētas teātris". Nacionālais teātris valsts simtgadē piedāvā režisoru Valtera Sīļa un Kārļa Krūmiņa iestudētu Latvijas valsts proklamēšanas simulāciju, kur katram skatītājam ar speciālām konferenču austiņām būs iespēja noklausīties atšķirīgus komentārus par notiekošo.

Savukārt deju lielizrādē "Abas malas" 17., 18. un 19. novembrī "Arēnā Rīga" caur mūziku, deju un mūsdienu mākslas tehnoloģijām skolēni varēs piedzīvot Latvijas stāstu vēl nebijušā gaismā, simts gadus senu stāstu par mums pašiem un mūsu zemi, kuras dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000 kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji.

Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma" atrodama Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā.