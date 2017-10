9 gadus veca meitene, muzicējot uz ielas, nopelna sev jaunu akordeonu; par un pret viedokļi

Bērns muzicē uz ielas peļņas nolūkā – sabiedrībai viedokļi par šo jautājumu dalās. Gana daudzi atbalsta šādu iespēju – bērnam pašam nopelnīt naudiņu kāda mērķa sasniegšanai, turpretim ir cilvēki, kuriem attieksme ir noraidoša. Daži pat norāda uz to, ka likums aizliedz bērnam muzicēt uz ielas, lai gūtu peļņu.

Nolēmām palūkot šo tematu nedaudz plašāk – gan aptaujājot vecākus, gan lūdzot likuma burtu izskaidrot policijai. Bet galvenais – mums ir jauks pieredzes stāsts par meiteni Dārtu, kas šovasar pati sev nopelnīja jaunu mūzikas instrumentu.

Dārtai no Ikšķiles tagad ir deviņi gadi, un pēdējos trīs gadus meitene cītīgi apgūst akordeona spēli. Kad pirmais instruments bija kļuvis par mazu, ģimene sāka domāt par jauna iegādi. Jauns akordeons neapšaubāmi maksā daudz un ir nopietns ieguldījums. Lai arī bērnu pašu iesaistītu ceļā pie jauna instrumenta, radās doma – Dārta pamēģinās paspēlēt uz ielas, kā to dara daudzi bērni. Mammai un pašai sev par pārsteigumu, tā lieta aizgājusi itin labi. Šovasar, aptuveni 10 reižu pamuzicējot Vecrīgas ielās, meitene nopelnījusi sev jaunu instrumentu.

Kā stāsta Dārtas mamma Katrīna Vastlāve, to, ka meitene ir muzikāla, ģimene pamanījusi, kad Dārta bijusi pavisam maza. Meitenei bija seši gadi, kad ģimenē pieņemts lēmums, ka Dārta varētu mācīties mūzikas skolā, taču pieteikšanās bija beigusies. Augustā mamma tomēr aizgājusi uz mūzikas skolu, taujājot, vai nav kāda iespēja. Visas klases jau bija nokomplektētas, tomēr bija vēl viens piedāvājums – Dārta varot mēģināt mācīties akordeonu. Pārsteidzoši, jo tieši to arī Dārta pie sevis bija gribējusi. Reiz ar tēti nākot no bērnudārza, redzējusi kādu uz ielas spēlējam šo instrumentu, un tas viņai ļoti iepaticies. Mūzikas skolā gan teikuši – jāskatās, kāds esot bērns, ar to domājot, vai šo gana nopietno instrumentu neplāno sākt apgūt kāda pavisam sīciņa būtne. Valsts programma paredz, ka akordeonistu klasē uzņem bērnus, sākot no deviņu gadu vecuma. "Šis būs spēlētājs," tā, iepazīstoties ar Dārtu, sacījuši mūzikas skolā.

Un tā Dārta sāka mācīties spēlēt akordeonu. Pirmais ģimenes iegādātais instruments Dārtai jau kādu laiku kļuvis par mazu, skolotāja aizdevusi savu, taču tas, protams, bija pagaidu risinājums.

Foto: Privātais arhīvs

"Mums bija svarīgi iesaistīt pašu Dārtu akordeona iegādē. Arī pirmajam instrumentam sešu gadu vecumā Dārta pati krāja naudu krājkasītē. Toreiz beigās arī mazais brālis piebēra klāt savas naudiņas. Šoreiz nepieciešamā summa bija daudz lielāka. Mums bija arī svarīgi, lai Dārta apzinās instrumenta vērtību. Doma par spēlēšanu uz ielas radās pavisam nejauši. Vienu vakaru, kad gāju pa Vecrīgu, redzēju, kā viens puika spēlē vijoli. Vakarā it kā pa jokam ģimenē par to pastāstīju, bet meita uzreiz atsaucās idejai, ka arī viņa varētu pamēģināt," stāsta Katrīna.

Tā kā ģimene dzīvo Ikšķilē, pārāk bieži izbraukāt nesanāca, bet visas vasaras garumā Dārta kopā ar mammu vai tēti aptuveni 10 reižu bija Vecrīgā, lai tūristiem un pilsētas iedzīvotājiem dāvātu prieku. Katrīna atzīst, ka tas bijis liels piedzīvojums – iepazīti tik daudz cilvēku – suvenīru tirgotāji, rikšu vadītāji, viņi visi taču darīja savu – priecēja tūristus un vienlaikus arī paši nopelnīja. Sākumā taustījušās, bet tad jau sapratušas, kuros dienas laikos labāk spēlēt, kādus mūzikas skaņdarbus atskaņot. Dārtai bijusi pašas izveidota programma. Katrīna atzīmē, ka tūristi visatsaucīgākie bijuši dienas laikā – gan klausījušies, gan iemetuši pa kādai monētai, bet vakaros cilvēki esot vairāk tendēti uz citām izklaidēm. "Mums jau katra reize tāda emocionāla bija," atzīst Katrīna, skaidrojot, ka visu laiku bijusi netālu no Dārtas – vai nu iepretim uz soliņa sēdējusi, vai pastaigājusies turpat blakus.

Foto: Privātais arhīvs

Vecākiem izdevies pārdot Dārtas pirmo instrumentu, tomēr atrast jaunu Latvijā bija ļoti grūti. Instrumenti bija vai nu pārlieku dārgi vai arī neatbilstoši. Kā Dieva dāvana bijis kāds cilvēks, kurš bija gatavs pārdot instrumentu no savas kolekcijas zem tirgus vērtības. Šādu akordeonu Latvijā nemaz nevarēja nopirkt, bet tas bija tieši tāds, par kādu Dārtas ģimene bija sapņojusi. Jauns šāda veida instruments maksā ap 3000 eiro, lietots – virs 2000 eiro. Vēl Dārta piedalījusies izdevniecības "Zvaigzne ABC" konkursā bērniem "Lasīšanas stafete", kurā nopelnījusi balvu 100 eiro. Tā nu – visu naudiņu saliekot kopā, izdevies tikt pie jauna instrumenta, kas gan meitenei vēl esot nedaudz par lielu – pati nevarot to panest, bet spēlēšana esot lieliska. Mamma domā, ka ar šo instrumentu arī pietiks visu mūzikas skolas laiku.



Bet, runājot par to, vai Dārtai nav "āķis lūpā" no šādas pelnīšanas, Katrīna atbild: "Dārta nemuzicēja vienkārši naudas dēļ, bet tādēļ, ka bija mērķis, ko viņa arī sasniedza. Var jau būt, ka parādīsies kāds cits, un tad muzicēšana uz ielas atkal tiks likts lietā. Bet pagaidām tas nav aktuāli, jo ārā ir auksts."