Aicina iedzīvotājus nosaukt ģimenēm draudzīgāko pašvaldību

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad pirmo reizi rīko konkursu "Ģimenei draudzīga pašvaldība".

Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz pašvaldību iesniegto informāciju, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs no 2. līdz 31.oktobrim, balsojot vietnē "Vietagimenei.lv".

Laikā no 2. oktobra līdz 31. oktobrim minētajā vietnē ikviens iedzīvotājs var novērtēt vienas, divu vai pat trīs pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Balsot var ne tikai par tām pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet arī par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks ņemts vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā, jo anketā iespējams iesniegt arī ierosinājumus par to, kādu atbalstu ģimenēm no pašvaldības vēlas saņemt. Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties ar savu "Facebook" vai "Draugiem.lv" profilu vai e-pasta adresi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards akcentē: "Pašvaldības ir ģimenēm tuvākā institūcija, kurai jāredz, kāda veida atbalsts tām nepieciešams, kādas ir to intereses.

Pašvaldības ir tās, kas veido vietu ģimenei, kur dzīvot, kur bērniem augt un mācīties, bet vecākiem strādāt. Tā ir vieta, kur kopā atpūsties, vieta, kuru būtu jāgrib saukt par savu, par mājām! Tāpēc katras pašvaldības uzdevums ir izveidot tādu vidi, kur ģimene gribētu dzīvot. Ar konkursu mēs gribam izcelt tās pašvaldības, kas domā par ģimeņu labklājību un rod iespēju radoši atbalstīt. Tāpēc aicinām ikvienu pašvaldību iepazīties ar savu kaimiņu veiktajiem pasākumiem un ieraudzīt jaunas iespējas ģimeņu atbalstam savā pašvaldībā."

Konkursā šogad piedalās 55 pašvaldības, kas tiek vērtētas trīs pašvaldību grupās – republikas nozīmes pilsētas, reģionālas nozīmes attīstības centri un pārējās pašvaldības. Informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iesniedza vasaras sākumā, oktobrī norisināsies iedzīvotāju balsojums, bet novembrī konkursa žūrija apmeklēs deviņas pašvaldības – konkursa finālistes (trīs katrā grupā), kas tiks izvēlētas balstoties gan uz iesniegtajiem datiem, gan iedzīvotāju balsojumu. Konkursa uzvarētājas tiks paziņotas decembra sākumā, svinīga pasākuma laikā.

Iedzīvotāji, aktīvi balsojot, var palīdzēt sev un savai pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu laukuma. To, papildus VARAM balvai, iegūs kāda no tām četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju – balsotāju īpatsvars būs lielāks pret kopējo pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai būs tikai jāpiemeklē bērniem drošu un piemērotu vidi rotaļu laukuma ierīkošanai.

Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut vai par vienu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru nedēļu var laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei un citas jaukas balvas.

Vietnē "Vietagimenei.lv" atrodama informācija par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm – ne tikai pabalstiem, sabiedrisko transportu skolēniem, ēdināšanu skolās, bet arī interešu izglītību, rotaļu laukumiem, pasākumiem ģimenēm pašvaldībās, ēku pieejamību un citām pašvaldību iniciatīvām ģimeņu atbalstam. Pagaidām, vietnē ir pieejama informācija tikai par tām 89 pašvaldībām, kas ir iesniegušas datus, tomēr informācija tiek regulāri papildināta.