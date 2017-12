Aicina iepriecināt bērnus un tuviniekus ar Ziemassvētku vecīša vēstuli

Jau trešo gadu "Centrs Dardedze" ir uzsācis pirmssvētku kampaņu "Citāda dāvana". Tā ir iespēja ikvienam pārsteigt savus bērnus vai citus tuvus cilvēkus ar personisku vēstuli no Ziemassvētku vecīša – apmaiņā pret ziedojumu centra darbam vardarbības mazināšanā.

Kampaņas laikā līdz 17. decembrim centra mājaslapā iespējams aizpildīt īsu anketu par tuva cilvēka labajiem darbiem šajā gadā, turpat veikt brīvi izvēlētu ziedojumu organizācijas "Centrs Dardedze" darbībai, un ap Ziemassvētkiem adresātam pa pastu pienāks personiska vēstule no Ziemassvētku vecīša.

"Ja pirmajā gadā šī kampaņa mums bija kā eksperiments, tad tagad jau daudzās ģimenēs tas ir gaidīts notikums. Esam sapratuši, ka "Citāda dāvana" ir kas vairāk par labdarības kampaņu – tā ir akcija, kas iedvesmo cilvēkus pateikt saviem bērniem un tuviniekiem to labo, ko ikdienā pateikt nav sanācis, turklāt skaisti izdekorētā vēstulē – pasakot to ar Ziemassvētku vecīša vārdiem. Par šādas vēstules saņemšanu no sirds aizkustināti ir gan mazi bērni, gan tuvinieki, gan arī draugi un kolēģi," stāsta "Centrs Dardedze" vadītāja Liena Krūmiņa.

"Meitiņa vakar saņēma vēstuli - aiz sajūsmas spiedza! To bērna prieku un sajūsmu pat izstāstīt nevar! Mamma, 77 gadus veca sirma kundzīte, no pārsteiguma palēcās! - tās ir tikai dažas no atsauksmēm, ko saņēmām pērn."

Savukārt kampaņas laikā veiktie ziedojumi rada vēstulēm papildu paliekošu vērtību. Pagājušā gada kampaņas laikā saņemtie ziedojumi šogad palīdzēja organizācijai uzsākt vairākus nozīmīgus darbus - līdzās ikdienas darbam ar bērniem un ģimenēm centrs strādāja pie tā, lai Latvijā bērnam saudzīgāks kļūtu cietušo bērnu nopratināšanas process (pilotprojekts "Bērna māja").

Daudz darīts arī programmā, kas metodoloģiski palīdz bērnudārziem kļūt par bērnam drošu un draudzīgu vietu, kā arī atbalsta punktu vecākiem. Tāpat vairākās kampaņās plaši skaidrotas dažādas ar bērnu drošību un audzināšanu saistītas tēmas, stāsta Krūmiņa.

"Centrs Dardedze" ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par bērnu tiesībām uz dzīvi, brīvu no vardarbības un jau vairāk nekā 16 gadus darbojas bērnu aizsardzības jomā. Tā sniedz atbalstu bērniem, kuri cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas, kā arī veic preventīvas apmācības vardarbības novēršanai bērniem, vecākiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem un citiem speciālistiem.