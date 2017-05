Ik gadu starpkultūru mācību programmu īstenošanas gaitā Latvijā ierodas vairāki ārvalstu viesskolēni, kuriem tiek meklētas viesģimenes. Kopš 2010. gada par viesģimenēm visā Latvijā kļuvušas 214 ģimenes kā Rīgā, tā reģionos. Bet arī patlaban tiek meklētas viesģimenes, kuras būtu gatavas savās mājās uzņemt skolēnus no citām valstīm.

Kā liecina bezpeļņas brīvprātīgo organizācijas ""AFS Latvija" Starpkultūru programmas" statistikas dati, vislielākais viesģimeņu skaits bijis pērn, kad viesskolēnus savās mājās pieņēmušas 37 ģimenes.

Visbiežāk par viesģimenēm kļūst ģimenes Rīgā un tuvākajos galvaspilsētas reģionos. Kopumā Rīgā un Pierīgas reģionos septiņu gadu laikā bijušas 83 viesģimenes, no kurām 42 bijušas Rīgā, 14 – Mārupē, 13 – Ikšķilē, kā arī citos Pierīgas reģionos, piemēram, Baložos, Ķekavā, Upesciemā, Berģos.

Izvērtējot to, kuru valstu jaunieši visbiežāk izvēlas Latviju kā savu apmaiņas gada valsti, pieredze rāda, ka visbiežāk tie ir jaunieši no Taizemes (67 viesskolēni pēdējo septiņu gadu laikā), Vācijas (38) un Itālijas (37). Tāpat samērā bieži Latvijā ierodas jaunieši no ASV, Venecuēlas un Beļģijas.

Novados visatsaucīgākās ģimenes bijušas Vidzemē, kur septiņu gadu laikā bijušas 68 viesģimenes, kā arī Zemgalē, kur bijušas 32 viesģimenes. Vidzemē visbiežāk viesskolēni uzņemti tādās pilsētās kā Limbaži, Smiltene un Jūrmala, kur katrā pilsētā bijušas sešas viesģimenes, Valmierā piecas, kā arī Gulbenē, Ādažos un Kalngalē, kur katrā pilsētā bijušas četras viesģimenes. Zemgalē aktīvākās ģimenes bijušas Jelgavā ar 16 viesģimenēm, kā arī Dobelē ar piecām.

Kurzemē šo gadu laikā kopā bijušas 16 viesģimenes, savukārt Latgalē – 15. Kurzemē visbiežāk viesskolēnus uzņēmušas ģimenes Saldū – šeit nonākuši deviņi viesskolēni, savukārt Latgalē visaktīvāk viesskolēnus uzņēmušas Krāslavas ģimenes, sniedzot mājas sešiem ārvalstu skolēniem.

"Redzam, ka pēdējo gadu laikā lielāka viesģimeņu koncentrācija tiešām bijusi Rīgā un Rīgas reģionā, taču nevar noliegt, ka arī reģioni ir aktīvi un labprāt pieņem viesskolēnus kā reģionu skolās, tā ģimenēs. Kā rāda pieredze, liela daļa viesskolēnu ir ieinteresēti mācīties un dzīvot tieši reģionos, jo šādā veidā lielāka uzmanība tiek veltīta mācībām, kā arī jauniešiem ir vienkāršāk adaptēties svešā vidē. Tāpat viesskolēni ir ieinteresēti izzināt Latviju no dažādām pusēm, ne tikai iepazīstot tās galvaspilsētu," norāda "AFS Latvija" programmu koordinatore Inese Diebele.

Viņa arī uzsver, ka viesskolēni labprāt dodas mācīties uz reģioniem Latgalē, jo šeit pamatā viesskolēni gada laikā iemācās ne tikai latviešu, bet arī krievu valodu, kas ir liels ieguvums jauniešu redzesloka paplašināšanai. Lai to nodrošinātu, "AFS Latvija" meklē viesģimenes ikvienā novadā.

Arī šogad ārvalstu viesskolēni no dažādām pasaules valstīm ieradīsies Latvijā, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2017./2018. mācību gadu. Viesskolēni Latvijā ieradīsies no tādām valstīm kā Čehija, Itālija, Ungārija, Beļģija, Taizeme, ASV un citām valstīm. Ģimenes ir aicinātas kļūt par viesģimenēm šiem viesskolēniem. Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrast mājaslapā.