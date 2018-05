Aicina uz lekciju par vīrieša lomu dzemdībās

Dzemdības ir ļoti intīms un skaists mirklis, kurā vēlamies, lai piedalās mums paši tuvākie. Uzsākot ārsta apmeklējumus, cenšamies izveidot saikni ar ārstu, jo mēs gribam šim cilvēkam uzticēties un nodot viņa rokās pašu skaistāko – savu gaidāmo bērniņu. Taču ārsts nav vienīgais, ko sievietes labprāt redz dzemdību telpā.

Bieži ir dzirdamas jauno un topošo māmiņu diskusijas par to, vai bērna tētis ir atbalsts vai tomēr uzmanības novērsējs dzemdībās. Par to, kāda loma ir vīrietim dzemdībās un to, kā atbalstīt savu dzīves partneri stāsta semināra "Gaidību 4diena" lektors Armands Simsons.

Kas pirms lēmuma pieņemšanas pārim būtu jāapspriež

Vispirms būtiski ir saprast, vai abas puses vēlas runāt par šo iespēju un tad jāsaprot: vai vīrietis ir gatavs piedalīties, un vai sieviete vispār to vēlas. Svarīgi, lai tas neradītu diskomfortu un sarunas laikā abas puses justos ērti. Ir ieteicams atrast pārus, kuriem ir bijusi šāda veida pieredze, kad partneris piedalās dzemdībās, kā arī apskatīt informatīvus materiālus par pašu dzemdību procesu. Simsons stāsta: "Tas ir jājūt katram pašam individuāli! Ja sajūtas abiem ir, ka vīrietim ir jābūt blakus, tad ir jābūt blakus, ja nē, tad nē. Domāju, ka gala vārdu saka sieviete, bet pirms tam noteikti ir jāpārrunā visa situācija abiem kopā. Turklāt dzemdību procesā iepriekš sagatavotais rīcības plāns var arī nestrādāt. Tad vienīgais mans ieteikums ir klausīt nevis savai iekšējai balsij, bet noteikti klausīt un dzirdēt savu sievieti."

Ko sieviete sagaida no vīrieša dzemdību laikā

Daudzas sievietes apstiprina, ka vīrieša klātbūtne ir viss, kas vajadzīgs dzemdību procesā. Protams, ir patīkami, ja vīrietis palīdz ar masāžām, kā rezultātā var samazināt sāpes, novērst domas, bet tomēr pats svarīgākais ir morālais atbalsts, kas tiek sniegts pat ar vienkāršu rokas satvērienu.

Kāpēc vīrietis varētu būt traucēklis

Pirms dzemdībām noteikti ir jāizrunā, kurš varētu būt tas brīdis, kad sieviete vēlas, lai viņš iesaistās dzemdību procesā vai tieši pretēji - pamet dzemdību zāli. Pārim ir jāpārrunā savas bažas, satraukumi un rūpes, jo tikai komunikācijas ceļā vienam ar otru ir iespējams atrast zelta vidusceļu un labāko veidu kā padarīt dzemdību procesu abiem patīkamu.

Kā tika pieņemts lēmums piedalīties dzemdībās

Simsons: "Lēmums tika pieņemts kopā! Tieši tik vienkārši un spēcīgi! Kopā mēs gājām uz bērniņa radīšanu un kopā mēs mūsu mīļās dzīvības arī sagaidījām. Turklāt būt klāt dzīvības nākšanai pasaulē ir lielākā laime un prieks, kādu mēs varam piedzīvot! Turklāt tādu domu kā nepiedalīšanos dzemdībās neesam pieļāvuši!"

