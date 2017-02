Sākusies jaunas grupas komplektēšana 10 soļu apmācību programmas vecākiem "Mīlestības terapija manam bērnam un man" apgūšanai. Lekciju ciklā vecāki varēs iemācīties praktiskas bērnu audzināšanas un mācīšanas metodes, turklāt nodarbības ir bez maksas.

Nodarbības Rīgas pilsētas iedzīvotājiem notiks no 15. februāra, trešdienās no pulksten 13 līdz 16 Svētās Ģimenes mājā, Vecrīgā, Klostera ielā 5, bet interesentiem no citām Latvijas pilsētām - no 23. februāra, ceturtdienās, no pulksten 10 līdz 13, tajās pašās telpās. Lekcijas vadīs psiholoģe Ina Grasmane un mākslas terapeite Līga Ruttule.

"Mīlestības pedagoģija un terapija" ir inovatīva, Latvijas speciālistu radīta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu apmācīšanas un audzināšanas sistēma, kuras mērķis ir audzināt izglītotu, radošu cilvēku, kas dzīvo un attīstās saskaņā ar savu iekšējo būtību. Apmācību sistēmā tiek integrētas psiholoģiski terapeitiskas metodes, kas palīdz bērniem atjaunot radošumu un mazināt dažādas emocionālās grūtības un trauksmes, paaugstināt iniciatīvu un pašvērtējumu, iemācīties veidot emocionāli stabilas attiecības ģimenē, skolā un ar citiem bērniem.

Nodarbībās būs lekcija, kam sekos pārdomu izteikšana, kas palīdzēs atrast saikni starp dzirdēto un sevi, kā arī praktisks vingrinājums mākslas terapijā, kas teorētisko ilustrēs praktiski.

Programma:

• Mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments;

• Satikšanās ar bērnu viņa jūtās;

• Brīvā radošā spēle;

• Ritms kā audzināšanas, apmācību un disciplinēšanas metode;

• Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Galvenie disciplinēšanas likumi un veidi;

• Bērnu traucējumi un to būtība. Veidi, kā palīdzēt bērnam un "Bērnu svētki" kā audzināšanas un terapijas instruments;

• Bērnu dusmas un darbs ar bērnu dusmām;

• Bērnu bailes un darbs ar bērnu bailēm;

• Vainas sajūta.

Lekcijām var pieteikties, rakstot uz epastu gimenesmaja@gmail.com vai arī zvanot pa tālruni 20000466.