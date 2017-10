Amerikāņu mākslinieks ar Latvijas jauniešiem rada spilgtu vides objektu Mežaparkā

Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas teritorijā (Stokholmas ielā 26, Rīgā), kur mācās bērni ar dažāda rakstura veselības problēmām, pasaulē pazīstamais mākslinieks un pedagogs Džoels Bergners (Joel Bergner) no Ņujorkas (ASV) komandā ar "Palīdzēsim.lv" jauniešiem, kuri nāk no sociāli mazaizsargātajām grupām, un brīvprātīgajiem no "Park Inn by Radisson", radījuši oriģinālu sienas gleznojumu uz vienas no skoliņas nojumēm.

Projekta sākumā Džoels iepazinās ar jauniešiem, viņiem aktuālām problēmām, Latvijas svarīgākajiem simboliem, vēsturi un dabu. Jaunieši radīja pirmās skices, kas nākamajā dienā jau īstenojās uz skoliņas nojumes. "Ar prieku vēlamies atzīmēt to, ka daudzi no jauniešiem zīmējumā vēlējās redzēt Latvijas simbolus – Lielvārdes jostu, Lāčplēsi, Laimu, Sprīdīti, Brīvības pieminekli, Dziesmu un deju svētkus un citus mums tik nozīmīgus tēlus, objektus un notikumus," tā norāda "Palīdzēsim.lv" komanda. Visas nedēļas garumā, spītējot lietum un rudens drēgnumam, jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem devās uz Mežaparku, lai papildinātu iepriekšējās dienās paveikto. Foto: F64, Mārtiņš Zilgalvis Džoels ne tikai gleznoja, bet ar jauniešiem daudz runāja par Latviju, par to, kas jauniešiem svarīgs, par viņu mērķiem un idejām turpmākai dzīvei, patiesi iedziļinoties katrā no niansēm un piešķirot sienu gleznojumam dziļāku jēgu. Kā projektam noslēdzoties atzina paši jaunieši, sarunas un mākslinieka neviltotā ieinteresētība, kopā būšana un radošā gaisotne, dod iedvesmu attīstīt savus talantus un tiekties uz mērķi. Visas nedēļas laikā jauniešiem bija iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas, socializēties, paust savas emocijas un realizēt radošās idejas. Foto: F64, Mārtiņš Zilgalvis Projekta noslēgumā tika veikti pēdējie darbi un otas triepieni, kā arī svinīgi atklāts krāšņais vides objekts un teikts liels paldies visiem dalībniekiem. "Mūsuprāt, šāda veida projekti sniedz neatsveramu ieguldījumu jauniešu attīstībā un izaugsmē," uzsver organizācijas vadītāja Ilze Skuja. Plašāku stāstu par Ilzi un viņas komandu lasi te. Foto: F64, Mārtiņš Zilgalvis Radošais projekts ieskandināja "Labo darbu nedēļu", kas šogad norisināsies no 16. līdz 22. oktobrim. Piešķirt krāsas dzīvēm tika aizsākts 2015.gadā ar mērķi vienot grūtībās nonākušus jauniešus no vietējām kopienām un ļaut viņiem izpausties mākslā. Riska grupas jaunieši var būt ielu bērni, bēgļi un citi jaunieši, kuru balsis bieži sabiedrībā netiek sadzirdētas. Ar mākslas palīdzību jauniešiem tiek sniegta platforma savu cerību, sapņu, viedokļu un sajūtu paušanai plašākā pasaulē. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.