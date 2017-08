Angļu bērnu grāmatu autori Aleksis Dīkons un Heimišs Stīls aicina uz bezmaksas publisko lekciju

Trešdien, 9. augustā pulksten 18 K.K. fon Stricka villā (A. Briāna ielā 9) notiks angļu bērnu grāmatu un komiksu autoru Alekša Dīkona un Heimiša Stīla publiskā lekcija, kurā autori prezentēs savus darbus. Dīkons un Stīls Latvijā viesojas, lai vadītu Komiksu vasaras skolu, kas norisināsies no 7. līdz 17. augustam K.K. fon Stricka villā.

Komiksu vasaras skola ir daļa no starptautiska Baltijas valstu un Lielbritānijas ilustratoru apmaiņas projekta, kura laikā Baltijas valstu ilustratori vada rodošās darbnīcas Lielbritānijā, savukārt Lielbritānijas mākslinieki – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Rīgā 20 dalībnieki 10 dienas strādās, lai katrs radītu savu komiksu grāmatu. Tās tiks izdotas un iekļautas izstādē 2018. gada Londonas Grāmatu tirgū, kurā Baltijas valstis būs goda viesu statusā.

Aleksis Dīkons ir vairāku bērnu grāmatu autors un ilustrators. 2015. gadā žurnāls "Time" viņa pirmo grāmatu "Slow Loris" iekļāva 100 labāko grāmatu bērniem sarakstā. Aleksis ir divas reizes nominēts Keitas Grīnavejas Medaļai un divas reizes apbalvots ar "The New York Times" balvu par labāko ilustrēto grāmatu bērniem. 2014. gadā viņa komikss "The River" uzvarēja "Observer/Jonathan Cape/Comica" Grafisko īso stāstu konkursā.

Foto: Publicitātes attēli

Heimišs Stīls ir animators un ilustrators no Londonas. 2013. gadā ar izcilību absolvējis Kingstonas Universitātes ilustrācijas nodaļu. Heimišs ir sadarbojies ar tādiem klientiem kā "BBC", "Frederator Studios", "Blink!Ink", "BOOM! Studios", "Random House Publishers", "Nickelodeon" un "Big Finish", regulāri piedalās komiksu un zīnu festivālos un vada komiksu mākslinieku apvienību "Lead Ache". 2014. gadā tika izdots Heimiša pirmais grafiskais romāns "Pantheon", kas stāsta par senās Ēģiptes dieviem.