Aprīlī Rīgā dzimušajiem mazuļiem dāvinās pūriņu ar drēbītēm un higiēnas precēm

Lai saņemtu mazuļu pūriņu, bērnu vecākiem no 5. aprīļa līdz 31. maijam jādodas uz "Prisma" lielveikaliem, līdzi paņemot bērna dzimšanas apliecību. Pūriņā būs drēbju komplekti pirmajiem dzīves mēnešiem, kopšanas līdzekļi un citas noderīgas lietas jaunajiem vecākiem.

Vineta Rudzīte, "Prisma Latvija" pārstāve: "Pērn aprīlī Rīgas Dzemdību namā un Paula Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcā piedzima vairāk nekā 800 mazuļu. Spēcīgas ģimenes vienmēr ir bijušas viena no "Prisma" vērtībām, tāpēc ieviešam jaunu tradīciju un dāvinām jaunajiem vecākiem mazuļu pūriņu, kas atvieglos to rūpes pirmajos mēnešos. Šis dāvinājums ir mūsu simbolisks atbalsts jaunajām ģimenēm ar mērķi stiprināt tās."

Dzemdību speciālisti norāda, ka jaunie vecāki ne vienmēr ir parūpējušies par savlaicīgu pūriņa sagādāšanu bērnam vai arī tas ir nepilnīgs, iztrūkstot svarīgām lietām. Tāpēc šāds, ar ekspertiem sarūpēts pūriņa dāvinājums, ir atslogs jaunajām ģimenēm, jo tajā ir rūpīgi atlasītas un sagādātas lietas, kas būs nepieciešamas aprīlī dzimušajiem bērniem dažus turpmākos mēnešus, sākot ar drēbju komplektiem un beidzot ar speciālām nagu šķērītēm un ķemmēm.

Foto: Publiciātes foto

Dūla Katrīna Puriņa-Liberte atzīst, ka svarīga ir pirmā bērna pūriņa sagādāšana: "Jaunajiem vecākiem jau savlaicīgi nepieciešams gatavot sarakstu ar lietām, kas būs nepieciešamas mazuļa pirmajiem dzīves mēnešiem. Bieži jaunie vecāki izdara virkni spontānu pirkumu, piemēram, mīkstās rotaļlietas, grabulīši, svari un citi priekšmeti, kuri var noderēt, bet bieži netiek nemaz izmantoti, aizmirstot par daudz svarīgākām lietām mazulim un māmiņai. Savlaicīga sagatavošanās arī palīdzēs izvairīties no liekiem uztraukumiem, aizvadot pēdējo grūtniecības mēnesi mierā un krājot spēkus īpašajai dzemdību dienai."

Ideja par jaundzimušo pūriņu radās no Somijas pieredzes – šajā valstī par pirmā pūriņa sagādāšanu mazulim ir parūpējusies valsts, kur šī tradīcija ir jau no 1937. gada. Vienlaikus uzņēmums ir pārskatījis savu produkcijas sortimentu mazuļiem un būtiski to paplašinājis ar jauniem produktiem – drēbēm un mājas lietām, lai kļūtu vēl draudzīgāks jaunajām ģimenēm.