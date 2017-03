Rehabilitācijas centrs "Poga" aprīlī atklās jaunu programmu "Dakteris Poga". Tā sniegs iespēju saņemt konsultācijas pie augsti kvalificētiem speciālistiem pediatrijā un bērnu neiroloģijā, lai savlaicīgi atklātu problēmas un saņemtu ārstniecību.

Programmā "Dakteris Poga" bērniem no rūpju ģimenēm – trūcīgām, daudzbērnu vai audžuģimenēm, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vizītes ir bezmaksas un tiek apmaksātas no ziedojumiem. Jo katrs bērniņš ir pelnījis saņemt vislabāko, arī bērni no rūpju ģimenēm, tā uzsver labdarības organizācijas "Ziedot.lv" pārstāve Ilze Ošāne.

Kad bērniņam sāp puncītis vai austiņa, kad naktīs ir slikti sapnīši vai valodiņa neraisās, tad mammas un tēti ir satraukti. Katrs vecāks grib palīdzēt savam bērnam un redzēt to veselu. Dažkārt saslimšana ir tikai īslaicīga, bet dažkārt simptomi var liecināt par nopietnu saslimšanu vai bērna attīstības traucējumiem. Tad vajadzīgs zinoša un iejūtīga speciālista padoms, lai sniegtu bērnam savlaicīgu palīdzību. Vajadzīgs dakteris "Poga", kas vecākus un bērnus saprot un mīl.

Programmā "Dakteris Poga" pieņems pediatre, medicīnas zinātņu doktore dr. Liene Smane-Filipova un bērnu neirologs dr. Mikus Dīriks.

Dr. med. Smane-Filipova centra "Poga" komandai pievienojusies šogad. Pediatre sniedz konsultācijas, diagnosticē slimības un ārstē bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam. Konsultē par veselības profilakses, vakcinācijas, uztura, fiziskās slodzes, norūdīšanās, imunitātes stiprināšanas un citiem bērnu veselības jautājumiem. Izveido vakcinācijas plānu. Konsultē māmiņas par krūtsbarošanu, jaundzimušo aprūpi, kopšanu un veselības profilaksi. Vajadzības gadījumos bērnu veselības jautājumus risina sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. Pediatrei ir pieredze darbā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Dr. med. Liene Smane-Filipova sagatavo arī jaunos pediatrus Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedrā.

Dr. Mikus Dīriks ir rehabilitācijas centra "Poga" galvenais ārsts un neirologs. Viņš stažējies "Charite" slimnīcas Neiroloģijas klīnikā, Berlīnē, Vācijā. Regulāri uzstājas ar ziņojumiem Bērnu neirologu biedrības sēdēs un starptautiskās konferencēs. Dr. Dīriks ir specializējies šādās neiroloģiskās saslimšanu grupās – neirorehabilitācija, psihomotorās attīstības aizture, cerebrāli asinsrites traucējumi, galvassāpes, demielinizējošas saslimšanas, perifērās nervu sistēmas slimības.

Programma "Dakteris Poga" iespējama, patiecoties ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmumiem.

"Dakteris Poga" speciālisti pieņem rehabilitācijas centrā "Poga", Indrānu ielā 13, Rīgā. Pieteikties vizītei var pa tālruni 67806020 vai 24968968.