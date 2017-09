Aptauja: 36 procenti vecāku viena bērna palaišanai skolā iztērē 500 eiro

Iesākot jauno mācību gadu, Latvijas iedzīvotāji, kam ir skolas vecuma bērni, vidēji tērējuši līdz pat 499 eiro uz vienu skolēnu, liecina interneta izpētes un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" veiktā iedzīvotāju aptauja.

Izglītības likums nosaka, ka vecāku vai aizgādņu pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus, savukārt darba burtnīcas un mācību grāmatas nodrošina izglītības iestāde. Tomēr arī šogad liela daļa vecāku atzīst, ka ir nācies iztērēt vairākus desmitus vai pat simtus eiro dažādu mācību līdzekļu un apģērba iegādei.

Kā rāda aptauja, visvairāk respondentu atbildējuši, ka tērē no 50 līdz 99 eiro uz vienu skolas vecuma bērnu (39 procenti), savukārt gandrīz tikpat vecāki atzinuši, ka viņu tēriņi ir robežās no 100 līdz 499 eiro (36 procenti). Visbiežāk skolas preces tiek iegādātas grāmatnīcās vai kancelejas preču veikalos (64 procenti), taču gandrīz 60 procenti aptaujāto norāda, ka mēdz skolas lietas iegādāties arī lielveikalos. Kā citas populāras atbildes tika minētas arī interneta veikali (18 procenti) vai iespēja aizgūt nepieciešamās lietas no vecākajiem bērniem, draugiem, paziņām (deviņi procenti).

Aptaujā piedalījušies 945 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kas atzīmējuši, ka viņiem ir skolas vecuma bērni un tā veikta, izmantojot interneta aptauju – "gemiusAdHoc" ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Aptauja īstenota šī gada 30.-31. augustā.

