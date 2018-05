Ar celiakiju slimiem bērniem no trūcīgām ģimenēm piedāvā bez maksas piedalīties vasaras nometnē

Turpinot pirms pieciem gadiem sākto tradīciju, biedrība "Dzīve bez glutēna" organizē bezglutēna vasaras nometni bērniem, kuri sirgst ar celiakiju.

Nometne "Piedzīvojums Avārijas brigādes parkā" no 25. jūnija līdz 1. jūlijam paredzēta skolas vecuma bērniem – no septiņiem līdz 15 gadiem, kuriem ikdienā ir jāievēro stingra bezglutēna diēta. Nometnē tiks nodrošināta pilnvērtīga bezglutēna ēdināšana, to bez maksas varēs apmeklēt arī bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Katru vasaru Latvijā tiek rīkotas dažādas nometnes, kurās diemžēl ir grūti vai pat neiespējami iekļauties bērniem un jauniešiem, kuriem ir nepieciešama īpašas diētas ievērošana. Šī iemesla dēļ "Dzīve bez glutēna" rīkotās nometnes vairāku gadu garumā ir liels atbalsts celiakijas pacientu ģimenēm, kurās bērniem ir ierobežotas iespējas atpūsties ārpus mājām.

Šogad nometnes dalībniekus sagaida aizraujoši piedzīvojumi Lēdmanes pusē, kur "Avārijas brigādes" izklaides parkā kopā ar jauniem draugiem varēs jautri un lietderīgi atpūsties vasaras brīvlaikā, nedomājot par savas veselības apdraudēšanu.

Atbalstu un finansējumu šādu vasaras nometņu organizēšanā biedrībai sniedz Lielbritānijas tirdzniecības kamera, tādēļ bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm ar celiakijas diagnozi var apmeklēt nometni bez maksas. Finansiālu atbalstu nometnes rīkošanā snieguši arī citi sadarbības partneri, tādā veidā nodrošinot speciālo bezglutēna pārtiku.

Dalībai nometnē aicināti pieteikties gan latviešu valodā, gan krievu valodā runājoši bērni un jaunieši, jo personāls pārvalda abas valodas. Nometnes apraksts, programma un pieteikums nometnei ir pieejams šeit.

Pieteikumus aicina sūtīt uz epastu: bezglutena.nometne@gmail.com.