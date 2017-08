Ar īpašu nometni atzīmēs skautu un gaidu kustības simtgadi

Latviešu skautiem un gaidām šis gads ir īpaši nozīmīgs, jo tieši pirms simt gadiem skautisms ienāca Latvijas teritorijā un šeit sāka veidoties pirmie skautu pulciņi. Tam par godu latviešu skauti un gaidas no visas pasaules vienosies latviešu skautisma simtgades svinībās lielajā nometnē "Simtgades ugunskurs", kas norisināsies šī gada 6.-12. augustā Lubānas rajonā.

Šī būs lielākā latviešu skautu nometne pēdējo 15 gadu laikā, kas pulcēs vienuviet ap 450 dalībnieku. Nometnē līdztekus Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāvjiem piedalīsies arī Latviešu skautu un gaidu kustības pārstāvji no tādām valstīm kā Kanāda, Austrālija un ASV, kā arī skauti un gaidas no Baltkrievijas un Francijas, stāsta viens no nometnes organizatoriem Reinis Frēlihs.

Skauti un gaidas nometnē apgūs jaunas un nostiprinās esošās āra dzīves iemaņas, piedalīsies radošās darbnīcās, vienosies ugunskura vakaros, dziesmās un piedzīvojumos, veidojot jaunas draudzības saites un stiprinot skautisma garu.

Kamēr līdz nometnes atklāšanai atlikusi mazāk nekā nedēļa, skauti un gaidas no visas Latvijas jau pašlaik aktīvi gatavojas tai, iesaistoties akcijā "100 labie darbi Latvijai", kuras laikā vienības tiek aicinātas kopīgiem spēkiem palīdzēt apkārtējiem un sekot vienai no skautisma un gaidisma pamatidejām – veidot pasauli labāku. Līdz šim vienību biedri ir palīdzējuši gan vairākām dzīvnieku patversmēm, gan sakopuši vidi, gan piedalījušies kā brīvprātīgie "Likteņdārza" tapšanā un darījuši dažādus citus labos darbus sabiedrībā.

Tāpat visa sezona, no rudens līdz pat vasaras sākumam, tikusi veltīta nodarbībām, kurās jaunie un jau pieredzējušie skauti un gaidas apguvuši jaunas praktiskās iemaņas, iepazinuši un izpratuši skautisma vērtības, kā arī gatavojušies lielajai simtgades nometnei. Sezonas garumā rīkotas gan mazās vienību nometnes, gan ikgadējā ziemas nometne "Baltais vilks", kurās tiek rasta iespēja teorētiskās zināšanas pārbaudīt īstos āra apstākļos. Notikuši arī atsevišķi vienību pārgājieni, no kuriem īpaši izceļams Gaujas dižskautu pārgājiens, izliekot Geocaching (vispasaules navigācijas spēles) slēpņus, kas īpaši veltīti skautisma simtgadei.

Foto: Publicitātes attēli

Šī gada laikā pirmo reizi rīkota arī nometne pieaugušajiem "24. paralēle", kurā dalībnieku rindās stājās biroju darbinieki, vecāki un citi ne-skauti, kas vēlējušies izjust īstu skautisma garu un, iespējams, tālāk iesaistīties organizācijas darbībā. Līdzīgi arī pirmo reizi vasaras sākumā tika rīkotas "Kopu kaujas", kas izaicināja skautu un gaidu kopas no visām Latvijas vienībām uz atraktīvām pilsētorientēšanās sacensībām Rīgā.

Latvijas skautu priekšnieks Jānis Iklāvs par simtgades nozīmīgumu atzīst: "Tik daudz kas ir piedzīvots, pārdzīvots un laika dzirnu akmeņi mums uzlikuši ne vienu vien pārbaudījumu. Gan svešas varas centušās mūs pazudināt, gan esam saņēmuši palīdzīgu roku no apkārtējiem. Šo simts gadu laikā esam atstājuši neizdzēšamas pēdas teju vai simts tūkstošiem cilvēku."

Latviešu skautisma simtgade patiesi būs iespēja skautiem un gaidām pulcēties kopā, lai atskatītos uz organizācijas ieguldījumu Latvijas sabiedrībā, kā arī gūtu iedvesmu jauniem panākumiem, uzsver nometnes organizatori. Sarīkojot lielāko nometni 2017. gadā, Latvijas skauti un gaidas cer spēcīgi ieskandināt arī visas Latvijas simtgadi, kas gaidāma jau 2018. gadā.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.