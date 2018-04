'Arsenālā' notiks mākslas darbnīca bērniem ar gleznotāju Aiju Zariņu

Ceturtdien, 26. aprīlī, pulksten 17 izstāžu zālē "Arsenāls" notiks mākslas darbnīca bērniem ar gleznotāju Aiju Zariņu.

Mākslas darbnīca sniedz iespēju jaunākajiem apmeklētajiem iepazīt izstādi "Nākotnes valsts" un radīt pašiem savus mākslas darbus kopā ar gleznotāju Aiju Zariņu.

Nodarbības sākumā kopā ar vadītāju bērni varēs apskatīt un uzzināt, ko Latvijas mākslinieki domā par mūsu nākotni. Tad padomāsim, kādi ir mūsu pašu nākotnes sapņi. Vai un kā tie veido nākotni – katra paša un visas pasaules nākotni, par gaidāmo pasākumu stāsta izstāžu zāles izglītības programmu kuratore Katrīna Vastlāve.

Savu nākotnes sapni katrs dalībnieks varēs attēlot paša izvēlētā tehnikā – akvarelī, pastelī, ar zīmuļiem utt. Būs iespēja izmēģināt darbu ar akvareļu zīmuļiem.

Aija Zariņa ir viena no ievērojamākajām mūsdienu latviešu gleznotājām, kas veidojusi arī objektus, telpiskas instalācijas un teātra izrāžu scenogrāfiju. Māksliniecei bijušas vairāk nekā 30 personālizstādes. Aijas Zariņas oriģinālo rokrakstu veido lakoniskas formas, košas krāsas, spēks un tiešums. Inteliģentā un talantīgā māksliniece savas idejas pauž mērķtiecīgi, veidojot it kā bērna rokas radītus zīmējumus. Viņas māksla bijusi pretrunīgi vērtēta un pat skandaloza, taču Aijas Zariņas loma Latvijas mākslas vēsturē ir neatsverama – 70. un 80. gados viņa viena no pirmajām mērķtiecīgi aizsāka veidot darbus pseido-naivisma stilistikā, kam 21. gadsimtā pievērsusies virkne Latvijas mākslinieku.

Dalības maksa šajā radošajā darbnīcā ir divi eiro no personas. Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. Nodarbības ilgums – aptuveni divarpus stundas.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni (+371) 67 716108 vai, rakstot uz epastu: arsenals@lnmm.lv