Ārsts: pārspīlējumi bērnu audzināšanā rada nevēlamas sekas

Bērna patstāvības veicināšana ir sabiedrībā aktuāls temats, kas nereti vecākus sadala divās frontēs – tie, kuri atbalsta bērnu spēju pašiem pieņemt lēmumus, un tie, kas bērnu no visa vēlas pasargāt. Vecāki kopā ar bērniem mācās un izdzīvo ikdienas situācijas, mēģinot iemācīt bērnam justies droši un patstāvīgi.

Par bērna patstāvību un laimīgas dzīves veicināšanu stāsta "Domina Shopping" semināra "Gaidību 4diena" lektors, bērnu ārsts Dr. Artis Žeigurs.

Bērns vai pieaugušais?

Ja bērns ir nepatstāvīgs, bezatbildīgs un jūtas lieliski, kā palīdzēt kļūt patstāvīgam? Žeigurs paskaidro: "Lielākā daļa pieaugušo jūtas laimīgi tikai tad, kad jūtas patstāvīgi. Biežākais priekšnoteikums tam ir atbildība par uzņemtajām saistībām. Bērnam ir līdzīgi - svarīgs priekšnoteikums, kā palīdzēt bērnam kļūt patstāvīgam - nedarīt bērna vietā to, ko viņš spēj izdarīt pats." Bērnam sākumā var ļaut uzticēt pavisam ikdienišķas lietas, kā piemēram, mēģināt iemigt pašam vai pirms tam ļaut sagatavoties miedziņam – iztīrīt zobus, uzvilkt pidžamu un iekārtoties gultā. Ikviens pienākums, kurā dalāmies ar bērnu ir svarīgs un nedrīkst to novērtēt par zemu.

Žeigurs saka: "Visbiežāk laime ir kā kontrasts pacietīgi izturētām grūtībām, ciešanām un ierobežojumiem, kurus cilvēks pārvar vai, ievērojami retāk, laimīgā kārtā tie izgaist paši. Bet cilvēki pie ērtībām pierod un sāk tās uztvert kā pašas par sevi saprotamas." Konkrēti šādas situācijas ir attiecināmas uz bērnu, kad vecāki cenšas izdabāt it visā, sniedzot it kā laimes sajūtu bērnam, kas, iespējams, pašiem tika liegta. Šādu sajūtu sniegšana ir īslaicīga un gala rezultātā nesniedz ilgstošu laimes sajūtu ne bērnam, ne vecākiem. Bērni, kam vecāki izdabā it visā, šādu attieksmi sāk gaidīt arī no sabiedrības. Ja viņi to nesaņem, seko konflikti un vilšanās.

Ja ļoti, ļoti gribas, tad var, vai ne?

Vecāki bieži piekopj divus pretējus bērnu audzināšanas modeļus – pilnīgu ierobežošanu un simtprocentīgu brīvību, bet neviena no galējībām nav laba. Nav divu vienādu bērnu, tāpēc nav vienas vispārējas receptes. Piemēri rāda, ka pārspīlējumi abos virzienos rada nevēlamas sekas, veiksmīgākais risinājums ir vidusceļš – mērenas, izpildāmas prasības un mērenas izklaides iespējas pēc savas gaumes.

