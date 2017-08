Astoņas bērna fotogrāfijas, kuras nevajadzētu publicēt

Mēs dzīvojam pasaulē, kur dalīšanās ar saviem dzīves momentiem, tostarp, bērnu fotogrāfijām sociālajos tīklos ir tikpat ierasta darbība kā no rītiem malkot kafiju vai tēju. Kamēr dalīšanās ar fotogrāfijām, kur redzama tavas atvases dzimšanas diena vai zoodārza apmeklējums, ir piemīlīga un jauka, ir lietas, kuras vajadzētu atstāt aiz kadra. Pretējā gadījumā vari pakļaut savu bērnu apkaunojumam vai riskam nonākt bērnu izmantotāju acīs.

Portālā "Parenting" minētas astoņas situācijas, kad bērna fotogrāfijas labāk atstāt privātam arhīvam.

Vannošanās laiks

Jebkāda fotogrāfija, kurā tavs bērns redzams puskails vai pilnībā kails, kā arī situācijās, kad bērns mazgājas, nav domātas, lai tiktu publicēta sociālajos tīklos. Tas, ko tu domā un redzi, ir tavs mazais dārgumiņš piemīlīgā vannas peldē, bet šāds dzīves moments var nonāk nepareizo cilvēku rokās un pat tikt izmantots savtīgos nolūkos. Tas noteikti nav kaut kas, ko vēlies.

Kad bērns ir slims vai ievainots

Mūsu kā vecāku pienākums ir pasargāt bērnus, nevis tos izmantot. Uzdod sev jautājumu: vai tu vēlētos, lai kāds uzņem fotogrāfiju ar tevi, kamēr nejūties labi? Iespējams, ka ne. Padomā par to katru reizi, kad grasies ko publicēt sociālajos tīklos.

Kauninošas fotogrāfijas

Bērna kaunināšana publiski var rasties dusmu iespaidā, bet šī prakse īstermiņā vai ilgtermiņā var radīt postošu ietekmi uz bērniem. Tas ne tikai šķel attiecības starp vecākiem un bērniem, bet spēj radīt arī bērnam stresa traucējumus, depresiju un trauksmi.

Bērns uz podiņa

Fotogrāfijas, kurās redzams, kā tava atvase nokārto savas dabiskās vajadzības, nav jāpublicē. Tas var atspēlēties pēc vairākiem gadiem. Atceries, ka viss, ko tu publicē internetā, tur arī paliek uz teju vai mūžīgiem laikiem. Vai tiešām uzskati, ka tavs bērns pusaudžu gados vēlēsies interneta dzīlēs atrast šāda veida fotogrāfijas?

Foto: Shutterstock

Privātas detaļas

Pasargā savu bērnu, nepublicējot viņa pilno vārdu, adresi, kur atvase mācās, un citas būtiskas detaļas. Tu nevari zināt, kurš un kādiem nolūkiem var potenciāli izmantot šo informāciju.

Grupas attēli

Ja tu esi nolēmis publicēt sava bērna fotogrāfijas internetā, lai nu tā būtu. Bet nav labi šādu lēmumu pieņemt citu vecāku vietā, kuri, iespējams, nejūtas komfortabli, kad viņu bērnu sejas ir redzamas sociālajos tīklos. Pārliecinies, ka tev ir visu vecāku piekrišana, pirms publicē attēlu, kurā tavs bērns ir kopā ar citiem bērniem.

Apcelšanas risks

Apdomā, kā atsevišķu fotogrāfiju publicēšana varētu ietekmēt tava bērna dzīvi skolā. Piemēram, attēls, kas atklāj vājību, bailes vai varbūt kāda muļķīga iesauka varētu pazemot tavu bērnu un ietekmēt viņa sociālo dzīvi.

Nedrošas aktivitātes

Nepublicē fotogrāfijas ar brīdi, kad bērnam iedota paturēt alus pudele vai arī tu turi savu bērnu klēpī, kamēr atrodies pie auto stūres, lai uzņemtu ašu bildi. Šādas it kā nevainīgas fotogrāfijas tiek uzņemtas nelielai jautrības devai, bet to neapdomīga publicēšana rada nepareizu iespaidu, pakļauj tevi kritikai no līdzcilvēku puses un, iespējams, potenciālām problēmām arī bērnu.

Arī šeit var lasīt, ko nedarīt, lai nesabojātu sava bērna nākotni ar sociālo tīklu starpniecību.