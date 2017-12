Astoņus gadus lūgt Dievu, lai dāvā bērniņu: labdarības akcijas vēstneši

Kā katru gada nogali norisinās labdarības akcija "Eņģeļi pār Latviju", kas tradicionāli noslēgsies ar skaistu Ziemassvētku labdarības koncertu 17. decembrī pulksten 21.05 kanālā LNT. Skatītājus priecēs apcerīgākās dziesmas Ziemassvētku noskaņās, kuras bērniem un visiem televīzijas skatītājiem veltīs pazīstami Latvijas mūziķi.

Šī gada centrālā akcijas tēma – autiskā spektra traucējumi. Akcijas vēstneši – Alberts, Eva, Miša un Vera. Lūk, stāsti par bērniem, kuri ģimenēm nepieciešams atbalsts!

Alberts – jokdaris ar savu humoru

Pirmajā dzīves gadā Alberta attīstība noritēja ļoti labi, taču valodas attīstība sāka kavēties un ap divu gadu vecuma sākās ģimenes ceļš pie ārstiem – logopēdiem, neirologa, psihiatra, kā rezultātā trīs gadu vecumā ārsti nonāca pie diagnozes – bērnības autisms. Albertiņam ļoti nepatīk skaļi trokšņi, tādi kā putekļsūcējs, blenderis, zāles pļāvējs, taču ļoti interesē dažādas mirgojošas gaismiņas. Kopā ar visu ģimeni Albertam patīk izskrieties pa mežu, parku vai kādu rotaļu laukumiņu.

Bērns mēdz sagādāt daudz jautru brīžu, jo viņš ir arī liels jokdaris, taču viņa humora izjūta nedaudz atšķiras no mūsējās, jo viņam nāk smiekli, piemēram, par cilvēka nabu, vai to, kā cilvēks izšņauc degunu. Šobrīd Alberts apmeklē ABA terapiju un logopēdu, kas viņam ļoti patīk, un viņš tiešām cenšas izpildīt no viņa prasīto. Ģimenes lielākā cerība ir, ka Albertiņš iemācīsies runāt un vēlāk arī varēs mācīties parastajā skolā.

Eva – akcijas iepriekšējo gadu vēstnese

Eva ir klusa, smaidīga 16 gadus veca meitene un viņa mācās Ventspilī par kuģa pavāru. Stāsts būtu ikdienišķs, ja vien Evai pagājušā gada pavasarī Hamburgā nebūtu veikta aknu transplantācija. Pirmskolas vecumā Evai konstatēja hronisku aknu saslimšanu. Viņa regulāri ārstējās, nevarēja piedalīties aktīvās nodarbēs. Gadiem ejot, slimība progresēja, sarežģījumi pieauga un sāka apdraudēt dzīvību. Tā kā ārstēšana vairs nedeva rezultātu, vienīgais, ko varēja darīt, bija aknu transplantācija, ko apmaksāja valsts, savukārt Bērnu slimnīcas fonds apmaksāja ceļa un dzīvošanas izdevumus ārstēšanās laikā, ko bija iespējams paveikt, pateicoties uzkrājumiem ārkārtas gadījumiem, jo Hamburgā bija jāierodas sešu stundu laikā no informācijas saņemšanas brīža pa to, ka ir izdevies atrast piemērotu donoru. Tieši tamdēļ ir svarīgi, ka ir pieejami līdzekļi ārkārtas gadījumiem, jo mēs nekad nezinām, kad un kam tie būs nepieciešami rīt.

Astoņus gadus Dievam tika lūgts – dāvā mazuli

Mihailam šobrīd ir četri gadi un četri mēneši. Mazais ir ļoti gaidīts, jo mammīte astoņus gadus lūdza Dievu, lai dāvā viņai bērniņu. Trīs gadu vecumā tika pamanīts, ka dēliņš neuzvedas tipiski tam, kā uzvedas viņa vienaudži. Viņš neskatījās acīs, nekontaktējās ar citiem cilvēkiem, varēja atkārtot vairākas reizes vienu un to pašu vārdu, sākt raudāt vai smieties bez acīmredzama iemesla. Pēc šādiem novērojumiem medicīniskā komisija noteica autiska spektra traucējumus. Pirmajā brīdī bija šoks, asaras un jautājums, ko darīt tālāk. ABA terapijas sākumā mazais spēja pamāt neveikli "atā", taču septembra beigās māmiņa pirmo reizi izdzirdēja apzinātu lūgumu no sava puisīša, prieka asaras acīs un ticība nākotnei mammai bija neizsakāmas!

Šodien Miša var nosaukt savu vārdiņu, vecumu, spēj izteikt vairākus lūgumus, kas būtiski atvieglo ģimenes ikdienu. Pamatojoties uz šiem sasniegumiem, māmiņa no visas sirds tic, ka kopīgi ar psihologa un logopēda palīdzību būs iespējams izdarīt daudz vairāk, jo Mišam ir labas izredzes sākt pilnvērtīgi runāt. Sociālais dienests diemžēl apmaksā tikai 10 nodarbības ar katru speciālistu un ģimenei nav finansiālās iespējas apmaksāt pārējās, tik ļoti vajadzīgās nodarbības.

Vera, kurai tik ļoti patīk visas meiteņu lietiņas

Vera ir dzīvespriecīga sešus gadus veca meitene, kurai patīk darīt visas jaukās mazo meiteņu lietas – dziedāt, zīmēt lelles, zirdziņus, puķes. Vera mācās lasīt un rakstīt. Viņai patīk mazgāt traukus un palīdzēt mammai mājas darbos. Vera ir vecākā māsa jaunākajiem brālim un māsiņai, un drīz ģimenē gaidāms ceturtais mazulis. Tētis ir aizbraucis strādāt uz Igauniju. Verai ir iedzimta kājas saslimšana.

Pirmā operācija bija jau astoņu mēnešu vecumā un līdz piecu gadu vecumam ārsti veica septiņas kājas pagarināšanas operācijas. Lai gan pašreizējā ortoze ir neērta un noberž kājiņu, meitenei ļoti patīk arī dejot. Šobrīd Verai būtu nepieciešams izgatavot sarežģītu ortozi, jo viņai ir ne tikai kāju garumu atšķirība, bet ir arī neattīstījušās ceļa un potītes locītavas, kuras nav iespējams operēt.

Ziemassvētku labdarības koncerts

"Eņģeļi pār Latviju" koncertā skatītāji varēs klausīties skaistas dziesmas latviešu mūziķu izpildījumā. Koncertā piedalīsies Ingus Ulmanis, vokālā grupa "Latvian Voices", gospeļkoris "GG Choir", šova "X Faktors" uzvarētājs Arturs Gruzdiņš, Olga Rajecka, Lauris Reiniks ar divām mazām dvīnēm, Dr. Klauni, vokālā grupa "Framest", Maestro Raimonds Pauls un citi. Koncertu vadīs raidījuma "900 sekundes" vadītāja Kristīne Garklāva un aktieris Kristaps Rasims.

Saruna ar slavenību

17. decembra vakarā, kad norisināsies "Eņģeļi pār Latviju" Ziemassvētku labdarības koncerts, studijā, kā ierasts, darbosies arī zvanu centrs. Ikvienam būs lieliska iespēja, zvanot uz tālruni 90006486 un ziedojot 1.42 eiro, aprunāties ar Latvijā mīlētām un cienītām personībām.

Ziedošanas iespējas

Labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" laikā ikvienam ir iespēja sniegt bērniem palīdzību, ziedojot portālā "Bsf.lv", iegādājoties akcijas preces "Rimi" un "Supernetto" veikalos, izmantojot ziedojumu kastītes "Rimi" un "Supernetto" veikalos un lielākajās "Norvik" bankas filiālēs, ziedojot "MansRimi" naudas uzkrājumu kioskos vai mājaslapā "Mansrimi.lv", kā arī zvanot uz tālruni 90006486 (maksa par zvanu 1,42 eiro). Ziedojumi tiek vākti ārstniecībai un rehabilitācijai, kas nav iekļauta valsts apmaksātajos medicīnas pakalpojumos, tādēļ sabiedrības līdzdalība un atbalsts ir ļoti nepieciešams.

Ziedo un kļūsti par bērnu sargeņģeli, aicina akcijas organizatori!