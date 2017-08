Atbalsta grupas vecākiem, kurus skāris liktenīgais vārdu virknējums – īpašais bērns

Katru ceturtdienas vakaru no pulksten 19 līdz 20.30 biedrības "Apeirons" atvēlētajās telpās Kr. Valdemāra ielā 38, Rīgā tiek rīkotas atbalsta grupas tikšanās vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām.

Tās organizē vairākas mammas īpašajiem bērniem. Viena no viņām ir Dana Celma, kura stāsta, ka šī ideja ir viņas, bet vēl piedalās dažas citas mammas – Aija Bērziņa un Diāna Ceplīte.

"Zinu, cik emocionāli grūti ir tikt pāri tam, ka ārsti paziņo, ka tavs bērniņš ir citādāks nekā citi, ka kaut kas nav kārtībā ar bērna veselību... Ārsti nodrošina visu no medicīnas puses, psihologi no psiholoģiskās. Bet par emocionālo pusi bieži vien tiek aizmirsts. Zinu arī, ka to nav viegli izrunāt ģimenē savā starpā, kur nu vēl ar radiem un draugiem. Šķiet, ka neviens tevi nesaprot, nekad nav sapratis un visiem ir vienalga. Sajūta ir tāda, ka esi palicis viens pats visā pasaulē, pie tam pašā dziļākajā bēdu ielejā. Pateicoties virknei labu cilvēku, esmu tikusi pāri šai emocionālajai krīzei. Vismaz tās smagākajai daļai. Un tagad es jūtos emocionāli tik stipra, ka varu palīdzēt un dalīties tālāk ar citiem vecākiem, kurus ir skāris šis liktenīgais nosaukums – īpašais bērns," tā atzīst Dana.

Tādēļ viņa aicina pievienoties māmiņas un tēvus, kuriem ir nepieciešams citu vecāku atbalsts, kā arī stiprās mammas. Viena no šādām stiprajām mammām ir Jolanta Kalniņa, kuras stāstu par īpašo Robertu var lasīt šeit.

Dana ikvienu interesentu aicina iepriekš tomēr pieteikties, to var izdarīt šeit.