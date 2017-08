Atbildes uz jautājumiem par daudzbērnu ģimeņu atlaidēm starpreģionu sabiedriskajā transportā

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no 1. septembra – 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb ID karti un skolēna apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.

Lai gan normatīvie akti pieņemti, gana daudz ģimenēm ir virkne jautājumu, kā šī izmaiņas strādā reālajā dzīvē. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" ir sagatavojusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Kādas atlaides pienākas daudzbērnu ģimenēm Daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot vietējās nozīmes un starppilsētu maršrutu autobusos un vilcienos, var saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no vienas biļetes cenas, kas ir paredzēta vienam braucienam vienā virzienā, kā arī 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas. Kādos maršrutos atlaide ir spēkā Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no vienas biļetes cenas un 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas, braucot visos reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1074 autobusu maršruti un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene). Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā Lai varētu saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no biļetes cenas vienam braucienam un 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Atlaidi var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē. Kādi dokumenti ir jāuzrāda biļetes iegādes brīdī Biļetes iegādes brīdī daudzbērnu ģimenes loceklim ir jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un pase, ID karte vai skolēna apliecība, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus. Vai dokumenti ir jāuzrāda tikai brīdī, kad pērk biļeti 3+ Ģimenes kartei un pasei, ID kartei vai skolēna apliecībai (bērnam vecumā līdz 15 gadiem) jābūt līdzi arī brauciena laikā, lai gadījumā, ja sabiedriskā transporta kontrolieri lūdz uzrādīt biļeti (vienam braucienam vai abonementa biļeti), daudzbērnu ģimenes locekļi var apliecināt savas tiesības saņemt atlaidi. Kāds sods pienākas, ja daudzbērnu ģimenes loceklis ir iegādājies abonementa biļeti vai biļeti vienam braucienam ar atlaidi, bet ir aizmirsis 3+ Ģimenes karti vai personu apliecinošu dokumentu/skolēnu apliecību mājās Atlaidi ir tiesīgi saņemt tikai tie daudzbērnu ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz 3+ Ģimenes kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim gan biļetes iegādes brīdī, gan visa brauciena laikā līdzi jābūt arī personu apliecinošam dokumentam vai skolēnu apliecībai. Ja kontrolieri konstatē, ka daudzbērnu ģimenes loceklim ir izsniegta biļete ar atlaidi, bet līdzi nav 3+ Ģimenes kartes vai personu apliecinoša dokumenta vai skolēnu apliecības, uzskatāms, ka pasažierim nav braucienam derīgas biļetes. Foto: Shutterstock Par braukšanu sabiedriskā transportā bez braukšanai derīgas biļetes pārvadātāja kontroles dienests ir tiesīgs piemērot pasažierim naudas sodu. Ja attiecīgais pasažieris vēlas turpināt ceļu, pēc līgumsoda piemērošanas viņam ir iespēja iegādāties jaunu braukšanas biļeti, veicot pilnu biļetes cenas apkasu. Ja pasažieris nevēlas pirkt biļeti, kontrolieris ir tiesīgs palūgt viņam izkāpt no transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles punktā. Bērnu vecumā līdz 15 gadiem kontrolieris drīkst izsēdināt no transportlīdzekļa tikai tad, ja bērns tiks nogādāts tuvākajā policijas iecirknī. Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25 procentu apmērā no vienas biļetes cenas un 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi. Vai abonementa biļetes ir ieviestas visos maršrutos Abonementa biļetes ir pieejamas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu, un direkcija aicina pasažierus informēt par tiem maršrutiem, kuros tās vēl vajadzētu ieviest. Abonementa biļetes var iegādāties braucienam jebkurā AS "Pasažieru vilciens" maršrutā. Maršrutu saraksts, kuros pieejamas abonementa biļetes, pieejams šeit. Vai abonementa biļetes tiek piedāvātas tikai daudzbērnu ģimenēm Šobrīd ikvienam pasažierim, kurš regulāri brauc reģionālo maršrutu autobusos, ir iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk. Tā jebkuram regulārajam pasažierim nodrošina atlaidi 10, 15 vai 20 procentu apmērā no biļetes cenas (atkarībā no izvēlētā abonementa biļetes veida). Piemēram, pasažieris var izvēlēties gan mēneša biļeti, kas paredzēta braucieniem katru dienu vai tikai darbadienās visa mēneša garumā, gan arī biļeti, lai brauktu tikai atsevišķās mēneša dienās. Abonementa biļetes saviem pasažieriem piedāvā arī "Pasažieru vilciens". Iegādājoties saviem braukšanas paradumiem atbilstošu abonementa biļeti, pasažieris var saņemt atlaidi 15, 20, 30 un pat 35 procentu apmērā no biļetes cenas. Foto: Shutterstock Vai daudzbērnu ģimenēm, pērkot abonementa biļeti, pienāksies atlaide 20 procentu apmērā vai tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm Daudzbērnu ģimenes locekļi saņems atlaidi 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas, un tas nozīmē, ka tā summēsies ar jau esošajām atlaidēm, kuras jau šobrīd saņem ikviens pasažieris, kurš ir nopircis abonementa biļeti. Piemērs, kā veidojas atlaide maršrutā Nr.5084 Līgatne–Cēsis. 1) Biļetes cena pasažierim, kurš nav daudzbērnu ģimenes loceklis: • biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,50 eiro;

• izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos maršruta virzienos visās viena mēneša darbadienās (kopā tie būs 42 braucieni), veidos 63 eiro;

• izmaksas ar abonementa biļetes iegādi (atlaide 20 procentu apmērā), braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), veidos 50,4 eiro. 2) Biļetes cena pasažierim, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis: • biļete vienam braucienam no Līgatnes līdz Cēsu autoostai maksā 1,13 eiro (atlaide 25 procentu apmērā, kas tiek piešķirta daudzbērnu ģimenēm);

• izmaksas bez abonementa biļetes iegādes, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), veidos 47,46 eiro;

• izmaksas ar abonementa biļetes iegādi, braucot abos virzienos visās viena mēneša darbadienās (42 braucieni), veidos 40,32 eiro. Kur var iegādāties abonementa biļeti Abonementa biļeti pasažieris var iegādāties pārvadātāja, kas apkalpo konkrēto maršrutu, birojā vai autoostas kasē. Savukārt abonementa biļeti vilcienam var nopirkt stacijas kasē. Par precīzām abonementa biļešu iegādes vietām aicinām sazināties ar katru konkrēti pārvadātāju. Vai daudzbērnu ģiemenēm ir iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi internetā Patlaban daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēja iegādāties biļeti ar atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Plānots, ka septembrī tiks ieviests risinājums, lai daudzbērnu ģimenes varētu iegādāties biļeti ar atlaidi braucienam reģionālo maršrutu autobusos. Brauciena laikā daudzbērnu ģimenes locekļiem līdzi jābūt 3+ Ģimenes kartei un personu apliecinošanm dokumentam – pasei vai ID kartei – un skolēnu apliecībai. Foto: PantherMedia/Scanpix Kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī hologramma sudraba krāsā. Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes derīguma termiņš. Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jānorāda tās īpašnieks, un tas nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attēlots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kartes, un tās tiek izsniegtas vecākiem. Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25 procentu apmērā no vienas biļetes cenas un 20 procentu apmērā no abonementa biļetes cenas nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, Rīgas satiksmes vai Daugavpils satiksmes transportlīdzekļos). Vai daudzbērnu ģimenēm piešķirtā atlaide attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir apņēmusies daļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt izdevumus par to, ka šī pasažieru kategorija pārvadā lielu bagāžu. Jautājumus, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, var uzdot, sazinoties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama mājaslapā "Godagimene.lv". Foto: LETA