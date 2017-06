Piektdien, 2. jūnijā pulksten 11 pie Lutera baznīcas Torņakalna ielā 3, Rīgā tiks atklāta ziedojumu vākšanas akcija Dvēseļu dārza izveidei.

Ik gadu izirst katra septītā grūtniecība no vecākiem neatkarīgu iemeslu dēļ. Tie ir 3200 Zvaigžņu bērnu vecāki un pārdesmit tūkstoši tuvāko līdzcilvēku, kam jāpārvar viena no dzīves vistumšākajām pieredzēm – bērna zaudējums. Jau desmito gadu jūnija pirmajā piektdienā Zvaigžņu bērnu tuvinieki no visas Latvijas tiksies svētbrīdī, lai pieminētu mirušos bērnus.

Iespēja atvadīties ir būtiska zaudējuma pārdzīvošanai. Lai ikvienam, neatkarīgi no reliģiskās piederības, būtu vieta, kur pieminēt savus Zvaigžņu bērnus, Torņakalnā pie Lutera baznīcas taps Dvēseļu dārzs. Vecāki, mākslinieki, fiziskās un garīgās veselības speciālisti to rada ar savu darbu un finansiālo ieguldījumu. Tomēr ieceres īstenošanai nepieciešams arī sabiedrības atbalsts, tāpēc iniciatīvas dalībnieki būs pateicīgi par katru ziedojumu "Dveseludarzs.lv".

Pasākumā, kas norisināsies 2. jūnijā, ar Dvēseļu dārza ideju iepazīstinās Zvaigžņu bērnu iniciatīvas aizsācēja Žanete Drone, dārza māksliniecisko ideju atklās tēlniece Inta Berga, Zvaigžņu bērnu problemātiku Latvijā un atbalsta pieejamību vecākiem skaidros Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes dienesta vadītāja, sertificēta kapelāne Dana Kalniņa-Zaķe, par atvadu nozīmi runās Rīgas Lutera draudzes mācītājs un Bērnu slimnīcas Vecāku mājas kapelāns Linards Rozentāls, kā arī vairāki Zvaigžņu bērnu vecāki dalīsies pārdzīvotajā.

Lai piedalītos pasākumā, interesenti aicināti pieteikties līdz 1. jūnija pulksten 16, sazinoties ar Elīnu Kalniņu (22018527, elina.kalnina@ka.lv).

Mirušo bērnu ģimenes un profesionāļi, kas ikdienā sniedz atbalstu bērnus zaudējušiem vecākiem, ir apvienojušies sabiedriskajā iniciatīvā Zvaigžņu bērni, kā mērķis ir: aktualizēt zvaigžņu bērnu tēmu sabiedrības dienaskārtībā; iniciēt grozījumus normatīvajos aktos, lai visiem vecākiem ir likumīgas tiesības cieņpilni atvadīties no sava zaudētā bērna un izmantot sociālās garantijas, kā arī, lai slimnīcas ar cieņu izturētos pret šo bērnu mirstīgajām atliekām; veicināt Dvēseļu dārzu izveidi visā Latvijā; izdot grāmatu – atbalsta resursu medicīniskajam personālam un citiem interesentiem, kā arī pašiem vecākiem; izstrādāt mācību programmu medicīniskajam personālam darbam ar bērnu zaudējušiem vecākiem un izveidot atbalsta tīklu bērnu zaudējušiem vecākiem visā Latvijā. Plašāka informācija pieejama "Dveseludarzs.lv.".