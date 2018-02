Atzīmējot skaustisma kustības simtgadi, tapusi dokumentālā filma 'Arvien modri!'

Par godu latviešu skautisma kustības simtgadei, kas tika svinēta 2017. gadā, tapusi dokumentālā filmā "Arvien modri!" Tajā iespējams skatīt un sekot līdzi skautu un gaidu organizācijas aktivitātēm.

Filmas pirmizrāde LTV1 ēterā skautu un gaidu Draudzības dienā – 22. februārī pulksten 21.30. Ieskatu tajā, kāda būs filma, var gūt šajā videomateriālā.



Cik daudz mēs zinām par senāko bērnu un jauniešu organizāciju Latvijā, kas ir arī daļa no 50 miljoniem skautu un gaidu pasaulē? Ko nozīmē kaklauti, solījumi, likumi un ko dara šī organizācija? Pirmie latviešu skautu pulciņi sāka veidoties jau 1917. gadā. Skauti un gaidas simt gadu garumā ar cieņu pret dabu, pilsonisko aktīvismu, stāju un vērtībām veidojuši Latvijas valsti, ieņemot nozīmīgu lomu gan okupācijas laikā, kad trimdā esošie latviešu skauti un gaidas turpināja darbību, gan Atmodas laikā, kad atjaunoja skautu un gaidu kustību un pilsoniskās aktivitātes. Latvijas skautisma simtgades notikumi – pārgājieni dabā, grāmatas izdošana, konference par vērtībām, ziemas un vasaras nometnes, kā arī vēstures stāsti – iemūžināti dokumentālā filmā "Arvien modri!".

Foto: Mārtiņš Plūme

"Kad bērns iestājas skautu un gaidu kustībā, pirmais piedzīvojums ir rudens pārgājiens, ar ko arī sākas dokumentālā filma. Gada garumā kopā ar operatoru Jāni Kešānu sekojām līdzi skautu un gaidu aktivitātēm, mēģinot portretu veidot caur vērtībām, kas svarīgas viņiem pašiem: labais darbs ik dienu, par ko atgādina kaklautā iesietais mezgls, stāja, cieņa pret dabu, brīvprātīgais darbs, vēstures pārzināšana, cieņa pret savu valsti un kopienu. Pārsteidza, ka pat -10 grādu salā divpadsmitgadīgi bērni nakšņo mežā un zina, kā ierīkot telts vietu un ugunskuru. Īpaši iesaku filmu noskatīties bērniem un vecākiem, kuriem gribētos brīvajā laikā iesaistīties aizraujošās aktivitātēs," stāsta filmas autore Eva Johansone.

Dokumentālajā filmā varēs gūt arī ieskatu par skautisma vēsturi Latvijā: "Skauti un gaidas ir daļa no Latvijas brīvības, un mēs to uzturam dzīvu, aktīvi darbojoties ikdienā. Mēs jauniešiem stāstām, rādām un viņi paši dara un izjūt to, ko nozīmē būt brīvam cilvēkam brīvā valstī. Tā nav sēdēšana malā, bet tā ir aktīva darīšana un būšana ar Latvijas valsti šos 100 gadus, kā arī nākamos un aiznākamos," filmā saka viens no varoņiem, skautu vadītājs Nils Klints.

Foto: Mārtiņš Plūme

22. februāris, kad notiks filma pirmizrāde, ir īpaši nozīmīgs skautiem un gaidām, jo šajā datumā visā pasaulē svin Starptautisko Draudzības dienu. Tā ir skautisma dibinātāja lorda Roberta Bēden-Pauela un lēdijas Bēden-Pauelas dzimšanas diena. Tradicionāli šajā dienā kustības pārstāvji aktualizē kādu svarīgu tēmu bērnu un jauniešu dzīvēs un svin starptautiskās brālības kopā būšanu.