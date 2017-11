Austrumu slimnīcā 11 gadus vecam zēnam izoperēts ļoti reti sastopams aknu audzējs

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs" 11 gadus vecam zēnam veiksmīgi izoperēts fibrolamelārs aknu vēzis, kas bērniem ir sastopams ārkārtīgi reti. Šāds audzējs Austrumu slimnīcā bērnam izoperēts pirmo reizi.

"Fibrolamelāru aknu vēzi bērniem konstatē ļoti reti, bet visbiežāk – zēniem. Vidēji pasaulē ik gadu ir vien 0,7 šādi gadījumi uz miljonu bērnu. Pieaugušajiem to konstatē simts reizes biežāk. Atšķirībā no parastā aknu vēža fibrolamilārais neattīstās uz B vai C hepatīta, alkohola lietošanas vai aknu cirozes fona. Tā iemesli joprojām nav skaidri," stāsta Austrumu slimnīcas Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs, ķirurgs Armands Sīviņš, kurš zēnam izoperēja audzēju.

Vecāki zēnu vairākkārt bija veduši pie ģimenes ārstes, ikreiz sūdzoties par ilgstoši paaugstinātu temperatūru (ap 37,5 grādi). Sākotnēji ārste to saistīja ar novājinātu imūnsistēmu un dažādām bērnu vidū izplatītām vīrusinfekcijām, bet pēc kārtējā apmeklējuma tomēr nosūtīja puiku padziļinātai izmeklēšanai uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Tur, veicot datortomogrāfiju, zēnam tika konstatēts apjomīgs veidojums aknās, kas diametrā bija sasniedzis 12 centimetrus, informē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas preses sekretāre Aija Lietiņa.

"Diemžēl sākuma stadijās fibrolamelārajam aknu vēzim nav nekādu specifisku simptomu, tādēļ to bieži konstatē novēloti. Kaut arī zēnam audzējs jau bija ļoti liels, vienīgais simptoms bija paaugstināta temperatūra," skaidro Sīviņš.

Tā kā aknu vēzi iespējams izārstēt tikai ķirurģiski, lai zēnu glābtu, Bērnu slimnīcas ārsti vērsās pēc palīdzības pie "Latvijas Onkoloģijas centra" speciālistiem, kuriem ir vislielākā pieredze aknu vēža ķirurģiskā ārstēšanā, jo pieaugušajiem dažādi aknu veidojumi tiek konstatēti salīdzinoši bieži.

"Pašlaik aptuveni 90 procentu aknu veidojumu operāciju Latvijā tiek veiktas "Latvijas Onkoloģijas centrā". Pie mums nonāk smagākie un sarežģītākie gadījumi, arī pacienti ar fibrolamelāru vēzi, tādēļ gadu gaitā esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi dažādu aknu audzēju ķirurģiskā ārstēšanā. Bērns ar fibrolamelāru aknu vēzi gan pie mums bija pirmo reizi," stāsta Sīviņš.

Operācijā, kas ilga 5,5 stundas, piedalījās un pieredzi smēlās arī Bērnu slimnīcas ķirurgs Olafs Volrāts. Tā kā anestēzijas nodrošināšana pieaugušajiem un bērniem (medikamentu devas, ievadīšana u.c.) ievērojami atšķiras, par to gādāja Bērnu slimnīcas anesteziologs Valdis Skotelis un anestēzijas māsa Linda Frīdenberga. Piedalījās arī Austrumu slimnīcas anestezioloģe Ilona Kreice un anestēzijas māsa Marija Ratkune, kurām, savukārt, ir liela pieredze anestēzijas nodrošināšanā aknu operāciju laikā. Par operācijas veiksmīgu norisi gādāja arī Austrumu slimnīcas ķirurgs Timurs Salimbajevs un operāciju māsa Ilona Miksone.

Operācijas laikā pacientam kopā ar audzēju tika izņemta aknu labā daiva. Dakteris Sīviņš stāsta, ka, neraugoties uz lielākās aknu daivas izņemšanu, zēna aknas funkcionēs pilnīgi normāli. "Visticamāk, audzējs zēnam nebija attīstījies pēkšņi un strauji, bet lēni audzis vismaz gadu. Par to liecina tas, ka aknu veselā – kreisā – daiva bija hipertrofējusies jeb palielinājusies, pilnībā kompensējot to, ka labajai daivai savas funkcijas neļāva veikt audzējs," skaidro Sīviņš. Operācijas gaitā atklājās, ka audzējs ir ieaudzis arī diafragmā, tādēļ tika izgriezta arī daļa no tās.

Operācija noritēja bez sarežģījumiem, un pacients jau nākamajā dienā tika pārvests turpmākai ārstēšanai uz Bērnu slimnīcu. Kopš operācijas ir pagājusi nedēļa, un pacients pašlaik jūtas labi. Pirms pāris dienām zēns no intensīvās terapijas nodaļas jau pārcelts uz parasto palātu.