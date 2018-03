'Bēbīšseansos' aicina noskatīties jauno Ivara Selecka dokumentālo filmu 'Turpinājums'

4. aprīlī pulksten 13 un 15 kinoteātrī "Kino Bize" tiek organizēti "bēbīšseansi", piedāvājot noskatīties režisora Ivara Selecka jaunāko dokumentālo filmu, sirsnīgu stāstu par pieciem Latvijas pirmklasniekiem – "Turpinājums".

"Bēbīšseansi" ir regulārā repertuāra dienas seansu programma vecākiem un aprūpētājiem, kurā padomāts arī par vismazāko bērnu labsajūtu. "Filmas skatāmies nelielā lokā, ar pieklusinātu gaismu un skaņu. Ir pieejama pārtinamā virsma, dzeramais ūdens un mīksts paklājs ar spilveniem kinozālē. Pats svarīgākais "bēbīšseansos" tomēr ir sapratne par mazākajiem. Palīdzēsim uznest ratiņus (uz kinoteātra telpām jātiek pa kāpnēm līdz pirmajam stāvam) un iekārtoties. Laipni gaidītas arī mammas, kas savus bērnus vēl tikai gaida," stāsta seansu organizatori.

Filmas garums ir 95 minūtes. Šeit atradīsi filmas treileri.

Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Filma "Turpinājums" ir pirmā daļa no ieplānota ilgtermiņa kino vērojuma par pieciem Latvijā dzimušiem bērniem. Filmu cikla mērķis ir atgriezties pie pirmās filmas varoņiem ik pēc septiņiem gadiem un dokumentēt viņu dzīves gājumu līdzi laikam. Filma tiek demonstrēta latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.

Savukārt šeit atradīsi informāciju par iespējām filmu noskatīties Latvijas novados. Bet te jaunākais video par filmas tapšanu!