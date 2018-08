Bērna sagatavošana skolai vecākiem var izmaksāt līdz pat 250 eiro, liecina aptauja

Tāpat kā citus gadus jaunie vecāki jau laicīgi sāk gatavoties skolai un gaidāmajai Zinību dienai. Lielākā daļa vecāku to sākt darīt jau augusta sākumā. Dati liecina, ka bērna sagatavošana skolai vecākiem var izmaksāt no pāris desmitiem līdz pat 250 eiro.

Kā liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) veiktās aptaujas rezultāti, 55 procenti vecāku bērnu sagatavošanos skolai uzsāk jau augusta sākumā, 27 procenti augustā ieplāno vismaz nedēļu garu atvaļinājumu, bet tikai 18 procenti rūpes par bezrūpīgajām bērnu dienām, kad bērnam jau jābūt patstāvīgam un jāapgūst jaunas zināšanas, atliek uz pēdējo brīdi.

Apkopotie aptaujas dati liecina: vidēji viena bērna sagatavošana skolai vecākam izmaksā no pāris desmitiem līdz pat 250 eiro. Savukārt vecākiem bērniem skolas uzsākšanai jārēķinās ar aptuveno summu no 170 līdz pat 300 eiro. Summa, protams, ir atkarīga no tā, cik daudz un ko nodrošina skola, un cik daudz vecākiem jāpērk pašiem, taču ir arī vecāki, kuri, gatavojoties jaunajam mācību gadam, viena bērna sagatavošanai iztērē līdz pat 550 eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija prognozē, ka savas pirmās skolas gaitas šogad uzsāks nepilni 19 000 pirmklasnieku, kas ir aptuveni par 300 pirmklasniekiem mazāk nekā 2017. gada 1. septembrī.

Skolas sākšanās ir satraucošs laiks ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, tāpēc pirms 1. septembra vecākiem vajadzētu savām atvasēm atgādināt par drošību un pašiem atcerēties dažas svarīgas lietas:

Drošība pirmajā vietā!

Lai bērna skolas gaitu uzsākšana aizritētu droši un bez liekām raizēm, vecākiem jābūt atbildīgiem par bērna izglītošanu. Jāatceras, ka bērns savas neuzmanības un satraukuma dēļ var aizmirst par drošību uz ceļa, būt neuzmanīgs skolas sporta un rotaļu laukumos. Tādēļ aicinām visus vecākus atgādināt ne tikai par ceļu satiksmes noteikumiem, šķērsojot gājēju pāreju, dzelzceļu un ceļu, bet arī atgādināt, ka jābūt piesardzīgam arī ikdienišķās situācijās.

Mugursoma kā balsts, nevis slogs

Gatavojoties skolai vecākiem, jāpārliecinās, lai bērnam būtu pareiza svara un izmēra mugursoma, kas nevis noslogotu bērna muguru, bet balstītu. Cik gan bieži nav nācies dzirdēt par skolēnu neadekvāti smagajām un lielajām mugursomām, kas pēcāk rezultējas ar muguras sāpēm un mediķu apmeklējumu. Skolas vecumā bērniem vēl attīstās gan kustību-balsta sistēma, gan mugurkauls, gan stāja un gaita. Tāpēc, izvēloties skolas somu, svarīgi ir izvēlēties somu ar cietu, nevis mīkstu muguru, pasargājot bērna mugurkaulu no deformācijas un stājas asimetrijas. Tāpat, izvēlēties mugursomu ar divām lencēm, mazāk noslogojot mugurkaulu, veidojot simetrisku sadalījumu uz abiem pleciem.

Viedtālrunis – saziņas līdzeklis

Izskaidrot bērnam, ka mobilais tālrunis skolā ir saziņai, nevis izklaidei. Daudzi vecāki izlemj bērnam mobilo telefonu iegādāties tad, kad bērns uzsāk skolas gaitas, lai būtu droši, ka bērnam viss ir kārtībā, lai zinātu, kur viņš konkrētā brīdī atrodas, kādas ir izmaiņas, un lai zinātu, kad bērnam braukt pakaļ, lai nogādātu mājās. Īpaši aktuāli tas ir gadījumos, kad bērnam pēc skolas ir vēl kādas nodarbības, kas mēdz beigties dažādos laikos vai reizēm tiek atceltas.