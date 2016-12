Mamma gan saprot, ka slimnīca nav restorāns, bet piena nepanesamība mūsdienās ir visai bieža, tādēļ, viņas ieskatā, šādai diētai būtu jābūt pieejamai arī BKUS. Savukārt BKUS sniedz skaidrojumu, ka visas iespējamās diētas slimnīca nevar piedāvāt, vienlaikus aicinot pašus vecākus vairāk komunicēt ar slimnīcas personālu, lai problēmas risinātu konstruktīvāk.

"Izlasīju rakstu par māmiņu, kura salīdzina situāciju BKUS un Igaunijā. Nestāstīšu par vairākām nepatīkamām situācijām, kas piedzīvotas, bet tieši par ēdināšanu. Vēlējos pateikties par šādu rakstu, jo tas ļauj sagatavoties māmiņām, kurām vēl nav bijusi pieredze ar uzturēšanos slimnīcā kopā ar mazu bērniņu.

Kaut man būtu bijusi iespēja to uzzināt, pirms pašai ar mazo bija jāuzturas slimnīcā. Vēlējos piebilst, ka pat ne visām ar krūti barojošām māmiņām ir nodrošināta ēdināšana. Piena nepanesamība, kā arī piena alerģija ir visai izplatītas un, ja bērniņam ir piena alerģija, ar krūti barojoša māmiņa nedrīkst uzturā lietot neko, kam kaut sastāvā ir piena olbaltums. Līdzīgi kā iepriekšējā stāsta varone, ar mazulīti biju slimnīcā, kad viņai bija divi mēneši, bijām infektoloģijas nodaļā – iziet līdz kādam automātam arī tur nav iespēja. Katru ēdienreizi man piedāvāja ēdienu, kura sastāvā bija piens – tātad nevarēju ēst nevienu pašu reizi, līdz vakarā sirsnīgai kundzei, kura iznēsā ēdienu, palika mani žēl un viņa atnesa man divas maizes šķēlītes. Biju pārlaimīga, jo stress no atrašanās slimnīcā dedzināja kuņģi jau no iepriekšējā vakara. Lieki piebilst, ka jutos kā cietumnieks. Priecājos savukārt par ļoti laipnu, iecietīgu, zinošu un nesteidzīgu ārsti – Dr. Laizāni.

Arī otrā reizē, kad nonācām slimnīcā – deviņos mēnešos, tika izjautāts, ar ko baroju mazuli, gaidīju, ka mazulim tiks piedāvāta kāda ēdināšana, jo par sevi un, drošs paliek nedrošs, bērnam divām ēdienreizēm biju parūpējusies. Protams, ar jautājumu arī viss beidzās, bērnam netika piedāvāta neviena ēdienreize. Varbūt vaina ir audzināšanā, ka nesaucu nevienu un nesūdzējos, nelamājos, taču kāds būtu risinājums? Saprotu, slimnīca nav restorāns, bet, manuprāt, slimnīcā –tieši slimnīcā jābūt iespējai paēst arī bērniem ar nepanesamībām, alerģijām.

Lai vai ko gadījies slimnīcā piedzīvot, varbūt dažubrīd arī kāda pieredzes trūkuma dēļ, esmu iecietīga arī pret jaunajiem ārstiem, palīgiem, man ir žēl arī ārsti un to komanda par valsts nostāju, gribētos pat teikt – bezatbildību. Negaidu arī nekādus uzlabojumus, kamēr valstī primārāki turpinās būt cietumi, to renovēšana, jaunie plānotie cietumu projekti, cietumnieku cilvēktiesības, kā arī birokrātiskā aparāta uzturēšana."

Atbild BKUS sabiedrisko attiecību speciāliste Daiga Rauba:

"Bērnu slimnīcā ēdināšana tiek nodrošināta:

stacionāra pacientiem;

observācijā esošiem pacientiem Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļā (NMPON);

stacionēto zīdaiņu, kuri saņem krūts barošanu, mātēm, kas atrodas pastāvīgā klātbūtnē pie bērniem aprūpes nodaļās.

Māmiņām, kurām ēdināšana netiek nodrošināta, Torņakalna novietnē ir iespēja iegādāties pārtiku ēdnīcā vai kioskā, kas atrodas Izmeklējumu mājā, kā arī par papildu maksu pieteikt ēdināšanu, kuru nodrošina Bērnu slimnīcas virtuve (5,50 eiro dienā, viena ēdienreize – divi eiro). Jāņem vērā, ka slimnīca var piedāvāt tikai tādu ēdienu, kas tajā dienā tiek piedāvāts pacientiem, un papildu porcija ir jāpiesaka laikus, lai to var pagūt sagatavot. Vairāk par šo iespēju var uzzināt, taujājot nodaļas personālam. Savukārt Gaiļezera novietnē māmiņām ir pieejama kafejnīca, bet ārpus tās darba laika ēdienu var iegādāties netālu esošajā lielveikalā.

Mammām, kuras nevar atstāt bērnu ar kādu tuvinieku vai palūgt piegādāt ēdienu uz slimnīcu, ir iespēja vienoties ar medicīnas personālu, kurš pieskatīs bērnu, kamēr mamma dodas paēst.

Slimnīcā ir vairākas diētas, kuras ir veidotas, lai veicinātu bērna atveseļošanos un lai tās atbilstu uzturvielu daudzumam un enerģētiskajai vērtībai, kas nepieciešama bērnam vai ar krūti barojošai mammai.

Pacientiem vai ar krūti barojošai māmiņai nepieciešamo diētu nozīmē ārsts un tā tiek norādīta slimnīcas elektroniskajā sistēmā, pēc kuras vadās ēdiena sagatavotāji.

Problēmu gadījumos slimnīcas pacientiem ir pieejamas arī diētas ārsta vai uztura speciālista konsultācijas ar individuālas diētas sastādīšanu.

Jāpiebilst, ka ēšanas ieradumi ģimenēs ir ļoti atšķirīgi, kas nereti rada arī atšķirīgu attieksmi pret Bērnu slimnīcas izstrādātajām ēdienkartēm un sagatavoto ēdienu. Slimnīcas ēdienkarte tiek izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 – (Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem), turklāt speciālu diētu gadījumos iespējas variēt ēdienu ir ierobežotas. Ja ēdiens kādā no reizēm neatbilst gaidām, vecākiem ir iespēja iegādāties to papildus ēdnīcā, kafejnīcā vai veikalā.

Aicinām vecākus noteikti komunicēt ar nodaļas personālu un uzdot jautājumus, kas nav skaidri. Tāpat slimnīcas mājaslapā un arī slimnīcā ir iespējas atstāt atsauksmes, lai slimnīca varētu pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti."