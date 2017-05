Bērnam iekodusi bite – dakteres un mammu ieteikumi

Laiks, kad kukaiņi mostas un sāk savus "darbus", ir sācies. Bites nav izņēmums, tām aktīvi jāvāc ziedu nektārs, bet, ja bite iekodusi bērnam, vecākiem var rasties kreņķi. Ir tiem pamats vai nav, atkarīgs no katra bērna individuālajām reakcijām. Ir mazuļi, kuriem pēc bites koduma var rasties alerģiska reakcija , cits varbūt tikai sajutīs mazu sāpīti, bet citādi – nekā briesmīga. Par to, kas būtu jādara, ja bite dzeloni ielaidusi tieši tava bērna maigajā ādiņā, stāsta veselības centra "Vivendi" ģimenes ārste Lāsma Četverga, kā arī piedāvājam iepazīties ar mammu ieteikumiem no pašu pieredzes, kurā viņas dalās "Cālis" forumā.