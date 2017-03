Bērni savus vecākus neizvēlas. Parasti arī tas, vai vecāki dzīvo kopā, nav atkarīgs no bērniem. Toties bērniem ir tiesības uz uzturlīdzekļiem jeb tautā sauktiem alimentiem, ko maksā tas no vecākiem, ar kuru kopā nedzīvo.

Cik lieliem jābūt uzturlīdzekļiem? Minimālo summu nosaka valsts, patlaban tie ir 95 – 114 eiro mēnesī. Taču maksimālajai gandrīz nav robežas – jāņem vērā bērna vajadzības un vecāka spēja maksāt. Tā, piemēram, kāda māte uzskatījusi, ka diviem bērniem no šķirtā vīra var prasīt 1996,50 eiro mēnesī, kam tiesa arī piekritusi.

Solidāri jāsedz uz pusēm

2013. gada janvārī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi nosaka minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām un mantas stāvokļa ir pienākums nodrošināt katram savam bērnam. Un tie ir – katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam – 25 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas valstī, bet katram bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam – 30 procentu apmērā no minimālās algas valstī. Tā kā kopš 1. janvāra minimālā mēnešalga ir 380 eiro, tad pirmajā gadījumā tie ir 95 eiro, otrā – 114 eiro.

Vecāki var noslēgt vienošanos par citu summu – kaut vai miljonu eiro mēnesī, un šī vienošanās ir spēkā, kamēr tā nav grozīta vienošanās vai tiesas ceļā.

Tiesas ceļā var grozīt vai atcelt ne tikai vienošanos, bet pieprasīt lielāku summu no vecāka, kas nedzīvo pie bērna, ja tas ir turīgāks un to var pierādīt. Tāpat, ja ar bērnu kopā dzīvojošs vecāks var pierādīt, ka bērna vajadzības ir lielākas, nekā iespējams saņemt par no valsts puses minimāli garantētiem eiro, tad arī var pieprasīt vairāk. Bet tad arī pašam prasītājam būs jāpierāda savi ienākumi, jo šīs "virsminimālās bērna vajadzības" abiem vecākiem solidāri jāsedz uz pusēm. Protams, vecākam, kas nedzīvo kopā ar bērnu, arī jābūt iespējām to segt.