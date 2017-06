Bērni internetā daudz vairāk meklē informāciju par narkotikām, alkoholu un tabaku

Foto: Shutterstock

Bērni daudz mazāk internetā sazinās, spēlē datorspēles un piekļūst pieaugušo satura lapām, bet tā vietā tiek meklēta un skatīta informācija par narkotikām, alkoholu un tabaku, it sevišķi tas vērojams Ziemeļamerikā, Okeānijā un Rietumeiropā. Par to liecina "Kaspersky Lab" veiktais pārskats par to, ko bērni dara internetā.