Bērni, laižam uz Disnejlendu! Kuplās Apkalnu ģimenes ceļojums ar kemperi uz Parīzi divu nedēļu garumā

Tieši tik vienkārši aizsākās Apkalnu ģimenes brauciens ar septiņvietīgo treileri uz Parīzi. Kamēr kāds varbūt domā – "nē, tas nav iespējams", viņi to dara un uzdrošinās sekot saviem sapņiem. Baibai un Kārlim Apkalniem ir kopīga meita – mazā Anna un katram no iepriekšējās laulības – divi skolas vecuma bērni. Lai saliedētu kuplo piecu bērnu bariņu un īstenotu ģimenes sapni, iesildoties ar divu dienu braucienu uz Igauniju, sapratuši – esam gatavi arī Parīzei. Abi pēc profesijas ir biznesa konsultanti – pārdošanā, klientu apkalpošanā, biznesa modelēšanā.

Ceļojot ar kemperi, milzīga priekšrocība ir mājiņa, kas vienmēr ir ar tevi. Pašu gatavotas karaliskas brokastis, pusdienas un vakariņas. Apkalni svētdienu rītos pat gatavojuši plānās pankūkas. Ceļojumā līdzi katram savas mīļā sega un spilventiņš, kas ir neatsverama ērtība, īpaši jau bērniem. Ceļojot ar lidmašīnu un nakšņojot viesnīcās, nekas tāds nebūtu iespējams. Ģimene dalās savā pieredzē, kā ceļot ar kemperi, turklāt ar kuplu bērnu pulciņu.

Bērniem jāredz pasaule

Apkalnu ģimene bieži brauc ceļojumos un atzīst, ka viņu prioritāte ir aktīvs dzīvesveids, piedzīvojumi un vēlme bērniem parādīt pasauli. Jo vairāk bērnam tiek dots un piedāvāts no vecāku puses, jo plašāks veidojas bērna redzesloks. Iepazīstot dažādas kultūras, ēdienus un paražas, augošā personība apjauš pasaules burvību, dažādību un tās skaistumu, uzsver Baiba. Bez ceļošanas to apjaust nebūtu iespējams. Ļoti iedvesmojoša ģimene, kas dodas tālākās un tuvākās pasaules vietās, ņemot līdzi kuplo bērnu bariņu.

Ģimenes mājas iekārtošana joprojām neesot pabeigta, tādēļ arī ceļošanai paredzētās finanses ir jāieplāno savlaicīgi. Bet tas esot tā vērts, jo, kā saka mamma Baiba, skaistas un dārgas lietas tevi nedarīs tik laimīgu kā ceļošana. "Dzīve reizēm paiet skrējiena ātrumā, atskatoties vienmēr atceries, kur ir būts un kas redzēts. Nevis lietās mēs mēram savu laimes līmeni, bet piedzīvotajos mirkļos," tā Baiba.

Gandrīz visi Apkalnu ceļojumi ir bijuši kopā ar visiem pieciem bērniem, un atvases ir pieradušas pie kustības. Protams, tā kā abiem ir bērni no iepriekšējās laulības, viss jāsaskaņo ar bērnu vecākiem, pulciņiem, nodarbību grafiku, taču iespēju robežās visos izbraukumos cenšoties ņemt līdzi visus. Bieži vien bērni jau jautājot, kad būs nākamais brauciens. Bērni, pēc Baibas domām, ir jāradina pie ceļošanas. Piemēram, nesenais brauciens uz Slovākiju, bijis absolūti impulsīvs. "Ceturtdienā vēl nezinājām, piektdien izdomājām, ka jālaiž uz Slovākiju. Viss notiek, piedzīvojums garantēts bez liekas šaubīšanās," stāsta Baiba.

Foto: Privātais arhīvs

Mājiņas uz riteņiem priekšrocības – brīvāka ceļošana

Lai septiņi cilvēki atrastu pieklājīgu dzīvokli vai viesnīcas numuriņu, tas prasa laiku, papildu finanses un stingru laika plānošanu, jābūt strikti noteiktajā datumā un ne dienu vēlāk. Kemperis ļauj vistiešākajā mērā atslābt, sekot izjūtām. Kuplai ģimenei tā ir milzīga priekšrocība. Risinājums, kas atvieglo no liekām stresa situācijām. Tev nav noteikti jāizplāno katrs mazākais sīkums, jāiespringst uz laiku, plānošanu un paspēšanu.

"Bija dienas, kad sapratām, visi esam noguruši. Labi, braucam tikai divas stundas un atpūšamies, piemēram, pludmalē vai aizbraucam uz bērnu laukumiņu izšūpoties, atrodam jauku kemperu vietu un tur arī paliekam līdz rītdienai. Risinājumu ir daudz un dažādi. Tev vienmēr līdzi ir sava mājiņa uz riteņiem, nav jāmeklē naktsmītnes un kafejnīcas. Viss ir uz vietas," stāsta Baiba.

Sākotnēji ilgākais brauciens, kādu bērni spējuši izturēt bez apstāšanās, bijušas divas līdz četras stundas, Parīzes braucienā maksimums – sešas stundas. Parasti pēc četrām nobrauktām stundām ģimene atpūšoties. Ik pēc kāda laika bērniem nepieciešama izstaigāšanās. Noder arī galda spēles, ko var spēlēt braucot. Prioritāte ir bērnu intereses un labsajūta, uzsver mamma. Vienlaikus viņa norāda, ka, lidojot ar lidmašīnu, nav iespējams tik daudz redzēt, kā braucot ar auto, kad var apstāties, ja pamani ko interesantu.

Brauciens uz Franciju bijis caur Vāciju un Beļģiju, kur vēl esot satikti ģimenes draugi. Apkalniem lielisks atklājums bijis privātais zoodārzs "Pairi Daiza" Beļģijā. Kaut ko tik skaistu nevienā pasaules vietā ģimenes neesot redzējuši – pandas, koalas, baltie tīģeri un ziloņi. "Burvīga vieta, kas noteikti sajūsminās ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos," iesaka Baiba.

Apkalni rekomendē ļauties procesam un lieki nesatraukties. Izbaudīt ceļojumu ar treileri var, tikai ļaujoties un sekojot plānam brīvā režīmā. "Zinām, ka esam ieplānojuši 14 dienu ilgu atvaļinājumu, gala mērķis – Parīze, Disnejlenda. Pārējo, protams, pārskatām, Berlīnē vieni draugi, Beļģijā otri. Bet noteikti nevajadzētu pārcensties, saplānojot katru dienu pa stundām. Jo īpaši ar maziem bērniem. Ļaujies ceļošanai pēc tās būtības un dziļākās esences. Lai tas ir piedzīvojums, nevis darbs – aizvest kaut kur visu ģimeni. Bieži vien cilvēki ir pārguruši no plānošanas un nekas no gaidītā prieka un labsajūtas nesanāk," no pieredzes stāsta Baiba.

Treileri vadījuši abi – gan Baiba, gan Kārlis. Sākotnēji auto lielie gabarīti mazliet biedējuši Baibu, bet ar laiku pieradusi. Vēl viena svarīga piezīme no Baibas puses, ko treilera īrētāji ieteikuši un ģimene arī darījusi, proti, neizmantot dušu un tualeti treilerī, lai arī tā ir. Braucot karstā laikā un intensīvi izmantojot visas labierīcības, divu nedēļu laikā tomēr aromāts treilerī varētu nebūt tik patīkams. Tualeti apmeklējuši benzīntankos, bet mazajai Annai līdzi bijis podiņš. Lai gan treileris bijis jaunākā gada modelis, pieredzējušie ceļotāji tomēr centušies pēc iespējas mazāk izmantot labierīcības, lai gluži vienkārši nerastos neērtas situācijas un diskomforts. Dušu izmantojuši speciālajās treileru vietās, kur apmetušies nakšņošanai.

Elza un Anna, grandiozs gaismu šovs – sapņi piepildās

Iebraucot Disnejlendā, milzīgs pārsteigums bijušas speciālās kemperu vietas, kas tika nodrošinātas izklaides parka teritorijā. Vakarā piedzīvotais gaismu šovs un salūts, nakts Disnejlendas teritorijā ir kaut kas neaizmirstams, apliecina Baiba. Ģimene pieļauj, ka lielākā daļa apmeklētāju – tūristu – nemaz nezina, ka vakaros ir šāda gaismu izrāde, tā esot varen iespaidīga. "Visi multeņu varoņi atdzīvojas un jūties kā pasaku valstībā. Bērniem patika atrakcijas, lai arī bija garas rindas. Jo īpaši atmiņā palicis mirklis, kad ar karieti garām brauca Elza un Anna no "Ledussirds" multiplikācijas filmas," stāsta mamma.

Tiesa, kā norāda Baiba, Parīzes centrs ar milzīgu treileri ir kaut kas nesavienojams. Ielas ir maziņas un satiksme trauksmaina, šoferi nervozi. Ģimene braukšanu caur Parīzes centru ar visu savu "piekabi" atceras ar dalītām izjūtām. Ja brauc ar kemperi, Apkalni lielo māju iesaka labāk atstāt attālāk no pilsētas centra. "Ja gribas doties uz Luvras muzeju, Amēlijas kafejnīcu vai Eifeļa torni – labāk tad izmantot metro vai cita veida sabiedrisko transportu. Arī tas ģimenei būs lielisks piedzīvojums," uzskata Apkalnu ģimene.