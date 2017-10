Bērnībā nācies iztikt ar maizes šķēli dienā, tagad – palīdz citiem. Stāsts par Ediju Piparu un viņa komandu

Vientuļai mammai steidzami nepieciešama pārtika un zāles bērnam, daudzbērnu ģimenes bērniem basas kājas, ar vēzi slimam pacientam nepieciešams mazs dzīvesprieka stars pēdējās dzīves dienās, sirmgalve lūdz sagādāt speciālas autiņbiksītes, ģimene izlikta no mājām…

Simtiem vēstuļu ar palīgā saucieniem saņem Edijs Pipars un viņa komandas biedri – labdarības organizācija "Palīdzēsim viens otram". Dīvainis? Krāpnieks? Pašlabuma meklētājs? Kas viņam aiz ādas? Šādus dīvainus jautājumus un replikas Edijs ir dzirdējis par sevi un nu jau iemācījies to visu neņemt galvā, bet argumentētu kritiku gan viņš uzklausot un labprāt ieklausoties vērtīgos padomos.

Kas ir šis izskatīgais, gados jaunais puisis, kurš steidz palīdzēt tik daudz cilvēku Latvijā? Ar Ediju un vienu no viņa komandas – Dainu – tiekamies omulīgā itāļu kafejnīcā Rīgas centrā. Sākoties sarunai, aiz loga parādās šogad pirmās sniegpārslas. Iepriekš neesam pazīstami, bet kādu laiku sekoju Edija veidotajai "Facebook" lapai, tādēļ esmu jau nedaudz pavērojusi organizācijas aktivitātes.

Edijs ir 28 gadus vecs vīrietis, kurš pēdējos četrus dzīves gadus veltījis labdarībai. Sācis viens pats, un tagad viņa komandā ir vairāk nekā desmit palīgu, kas koordinē atbalsta sniegšanu grūtībās nonākušajiem dažādos Latvijas reģionos. Jā, Edijs atzīst, ka viņam privātās dzīves gandrīz vai neesot, bet tā ir viņa izvēle, misija, ko viņš patlaban veic. Daina ir trīs meitu mamma, šķīrusies, Edija komandā iesaistījusies šovasar, lai gan abi pazīstami jau sen, sen, jo nāk no vienas puses.

Viena maizes šķēle no rīta, viena – vakarā, dažreiz dienā tikai viens rieciens

Arī es neesmu izņēmums, uzdodot visai nodriskātu jautājumu – kāpēc? Kas Ediju pamudinājis uz šādu darbošanos? "Es pats nāku no tādas vides. Mēs ģimenē bijām pieci bērni, kurus mamma audzināja viena. Bijām ļoti nabadzīgi. Dzīvojām mazā ciematā Cēsu pusē. Visi cilvēki viens otru pazina. Mums brīžam, varētu teikt, visai bieži, nebija, ko ēst. Dažreiz bija tā, ka viena maizes šķēle bija no rīta, otra – vakarā, bet gadījās, ka dienā tika viens rieciens maizes. Es tagad tikai domāju – visi apkārtējie taču zināja mūsu situāciju un gandrīz neviens, izņemot vienu tanti pa kādai reizei, neatnesa nedz maizes kukuli, neko. Arī naudu mammai neviens neaizdeva," bērnību atminas Edijs.

Kaut ko vairāk par maizes šķēli Edijs un viņa brāļi un māsas dabūja svētdienas skolā. "Jā, gājām tur, jo tur vismaz iedeva arī kaut ko paēst. Elektrība mums ilgu laiku bija atslēgta, un mācījāmies sveču gaismā," stāsta Edijs, bet Daina piebilst: "Jābrīnās, ka tev redze nav sabojāta." "Neraugoties uz to, ka mums nekā nebija, man vienmēr paticis dalīties, un to mums mācīja mamma. Citreiz bija viens maizes kukulītis, un tas, protams, bija jāsadala vairākās daļās, tas šķita pašsaprotami. Tāpēc ir visai loģisks mans pašreizējais dzīvesveids, es uzskatu to par normu," tā Edijs.

Lai kāda nebūtu bijusi Edija bērnība, viņš savu mammu sarunas laikā vairākkārt nosauc par "superīgāko mammu pasaulē", jo, tieši pateicoties viņai, Edijam esot izdevies tapt par to, kas viņš ir šodien. Nabadzība, trūkums, izpalīdzēšana – tas viss lika atrast sevī milzu spēku, motivāciju – iet, meklēt, atrast, darīt, sapņot un izsapņoto piepildīt. Ja nebūtu šīs bērnības pieredzes, Edijs, ļoti iespējams, nebūtu tieši šajā vietā, tieši tagad – palīdzot citiem grūtdieņiem. To viņš apzinās un smejoties atzīstas, ko pircis, saņemot savu pirmo un dažas nākamās algas. "Kurpes, es pirku kurpes. Un tad es tās katru vakaru ar zobu birstīti rūpīgi notīrīju, pat dusmojos, ja kāds no brāļiem tām pieskārās. Protams, laikam ejot, tu saproti, ka lietām jau nav vērtības. Un tagad es tās nevis krāju, bet apzinīgi lietoju," skaidro Edijs.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Daina ar savām trejmeitiņām.

Viņš par sevi arī esot dzirdējis baumas no nelabvēļu puses, ka pats braukājot ar smalkas markas BMW auto, dzīvojot lielā mājā. "Man pat tiesību nav un, loģiski, arī auto nav. Nav man nedz mājas, nedz kā cita ekskluzīva, dzīvoju tepat, tālajā Rīgas centrā," smej Edijs, kurš jau pieradis pie "neveselīgiem" komentētājiem, kuri ik pa laikam vēlas savu žulti izgāzt uz tiem, kuri nevis neko nedara, bet dara, un daudz dara. Sabiedrībai redzama tikai neliela aisberga daļiņa no organizācijas darba ritējuma. Vēstuļu pārskatīšana, to izlasīšana, ģimenes apsekošana, palīdzības meklēšana, tās nogādāšana grūtdieņiem – virkne darbu, ko neviens pat nepamana.

Lūk, arī atbilde uz "kāpēc" – spars, kas dzinis Ediju sasniegt vairāk, mammas pieredze, no kuras viņš izvilcis galveno sakni!