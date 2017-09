Bērniem divas nedēļas skolā jāēd sausā pārtika; skola vainu noveļ uz birokrātiju

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā izveidojusies situācija, ka skolēniem mācību gadu sākumā nāksies kādu laiciņu iztikt bez siltām pusdienām, mielojoties klasēs ar līdzi paņemto ēdienu.

Sašutumu par to "Delfi Aculiecinieks" pauda šīs skolas skolēnu mamma, kura vēlējās palikt anonīma. "Šogad aizejot uz 1. septembri ar labu noskaņojumu un apņemšanos, saņēmām bēdīgas ziņas. Skolas ēdnīca pašlaik ir remontā un vēl kādas divas nedēļas. Tad skolotāja lieliski izklāsta, ka ēdīs klasē līdzi paņemtās pusdienas. Ko es bērnam zupu liešu burciņā? Divas nedēļas dzīvot uz sausu barību (maizītes, augļi, cepumi utt.) nav labi. Ir garās dienas, kad jāpaliek arī uz pulciņiem. Es kā mamma esmu nelielā šokā. Tas viss notiek Natālijas Draudziņas vidusskolā," tā epastā raksta mamma.

Sarunā ar "Cālis" sieviete apliecināja, ka skolas direktors bija izsūtījis vēstuli, kurā izskaidroja situāciju un atvainojās. Viņa arī vērsusies papildu pie skolas vadības, paužot savu neapmierinātību, bet atbildē saņēmusi atkārtotu atvainošanos un skaidrojumu, ka līgums ar celtniekiem par ēdnīcas remontdarbiem esot parakstīts tikai jūlija beigās, tādēļ arī darbi iekavējušies.

Divu šīs skolas skolēnu mamma stāsta, ka divas nedēļas ir par traku, lai bērni pārtiku no sausās pārtikas. "Es jau varētu iedot līdzi zupu, bet viņiem jau nav, kur to uzsildīt. Kad bērnam ir treniņš, viņš skolā atrodas līdz pēcpusdienai. Piemēram, šodien skola sākās pulksten 8, es teicu, lai nāk uz māju paēst un tad tikai iet uz treniņu. Bet ir taču bērni, kuri nevar pēc stundām līdz kādam pulciņam pagūt aiztikt līdz mājām. Un ja es iedošu naudu līdzi, nav jau garantijas, ka tas bērns nenopirks čipsus, turklāt no skolas jau stundu laikā viņus ārā nelaiž," sašutusi ir mamma.

Skolas direktors Pēteris Ševčenko skaidro, ka remontdarbi iekavējušies birokrātisku iemeslu dēļ. Piemēram, ēdnīcas iekārtas ir, bet, lai tās pieslēgtu elektrībai, jāiegūst saskaņojumi ar "Latvenergo". "Jaudas palielināšanai vajag saskaņojumus un tas velkas mēnesi," uzsvēra direktors.

Viņš stāsta, ka gan 1. septembra svinīgajā pasākumā, gan epastā visiem vecākiem atvainojies par šo situāciju, lūdzot izturēties ar izpratni. Atbildes vēstules direktors esot saņēmis vien no trīs vecākiem, turklāt ar galveno jautājumu – kā skola grasās kompensēt "neapēsto pusdienu" naudu. Viens vecāks izteicis priekšlikumu – bērniem piedāvāt hamburgertipa maizītes, bet to skola, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, nedrīkst darīt.

Ševčenko apliecināja, ka šodienas, 4. septembra, sarunas ar celtniekiem liecina par to, ka ēdnīca, iespējams, jau varētu sākt darbu nākamnedēļ.