Bērniem līdz 15 gadiem zobus labos tikai ar baltajām plombēm; valsts apmaksās poligrāfijas un polisomnogrāfijas izmeklējumu

Bērniem līdz 15 gadu vecumam zobu labošanā tiks izmantotas tikai baltās jeb kompozīta materiālu plombes, kas saskaņā ar Eiropas noteikto regulu ir piemērotākas bērnu zobu ārstēšanai. Līdz šim baltās plombes tika izmantotas priekšzobu labošanai, informē Nacionālais veselības dienestā (NVD).

Šogad ārstu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem u.c. ambulatorajiem pakalpojumiem bērniem kopumā plānoti 74 miljoni eiro, kas ir par 14 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.

Lai uzlabotu pediatru pieejamību, kas ir svarīga gan bērna slimību diagnostikā un ārstēšanā, gan regulārai pacienta uzraudzībai saistībā ar noteiktajām saslimšanām, šogad plānoto pediatra konsultāciju apjoms ir par 67 procentiem lielāks nekā pērn. Līdz ar to šogad bērniem tiks nodrošinātas vairāk nekā 50 tūkstoši valsts apmaksātas pediatru konsultācijas.

No šī gada ir veikti arī būtiski uzlabojumi valsts apmaksātā bērnu zobārstniecībā attiecībā uz izmantojamajiem materiāliem. Tie paredz, ka bērniem līdz 15 gadu vecumam zobu labošanā izmanto tikai baltās plombes. Vienlaikus palielināti pakalpojumu tarifi, atbilstoši kuriem tiek maksāts par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem – līdz ar to šogad zobārstniecībai plānoti par 4,2 miljoniem eiro vairāk jeb kopumā 13,2 miljoni eiro. Tādējādi tiek veicināta ārstniecības iestāžu motivācija sniegt bērniem valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus, uzsver NVD.

Vēl viens jauninājums ir insulīna sūkņu apmaksa bērniem ar insulīnatkarīgo cukura diabētu – to nodrošināšana no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta šogad. Ņemot vērā, ka insulīna ievadīšana jāveic vairākas reizes dienā, speciālā sūkņa lietošana atvieglo insulīna ievadi, nodrošinot tā vienmērīgu izdalīšanos un mazākas glikozes līmeņa svārstības. Kopumā insulīna sūkņu un saistītā aprīkojuma nodrošināšanai no valsts budžeta šogad plānoti 710 tūkstoši eiro.

Lai diagnosticētu dzīvībai bīstamus elpošanas traucējumus miegā un citus ar miegu saistītus traucējumus, šogad no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta poligrāfijas un polisomnogrāfijas izmeklējumu apmaksa bērniem. Pakalpojuma sniegšanai plānoti vairāk nekā 330 tūkst. eiro, kas ļaus veikt izmeklējumu aptuveni 2000 pacientu.

NVD norāda, ka darbs pie bērnu veselības aprūpes pakalpojumu attīstības un to pieejamības uzlabošanas nepārtraukti turpinās. Jaunu pakalpojumu ieviešana un uzlabojumi tiek veikti pakāpeniski.