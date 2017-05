Bērniem nav jābūt vecāku parādniekiem. Piecu bērnu mammas, vecmātes Edītes stāsts

Kad Edīte Šeldere pirmo reizi dzīvē aizgāja pie ginekoloģes, kas notika pēc kāzām 1991. gadā, viņai sacīja – "Visticamāk, jums bērnu nebūs". Paradoksāli, ka patiesībā jau tajā brīdī Edīte gaidīja savu pirmo meitu, un vēl jo vairāk, cik aplams bija dakteres sacītais, jo sieviete laidusi pasaulē četrus bērnus, bet vienu – adoptējusi. Bērnībā Edīte bijusi stingri pārliecināta, ka viņai, kad izaugs liela, būs 10 bērni. Laikam jau nemaz tik nepatiesi tas viss nebūs, jo pati izaudzinājusi piecus, bet simtiem bērnu palīdzējusi nākt pasaulē. Edīte jau 12 gadus strādā par vecmāti Rīgas Dzemdību namā.

Mātes dienu gaidot, man bija iespēja tikties ar dzīvesgudro sievieti, kurai dzīvē bijuši dažādi pārbaudījumi, bet pāri visam vienmēr bijusi mīlestība pret bērniem. Jau no mazām dienām… Pat daudzi smējuši – Edītes kāzu dienā tapa bilde, kur redzama līgava ar diviem mazuļiem klēpī. Edītei, audzinot bērnus un redzot ikdienā arī tās mammas, kurām pasaulē nākušie mazuļi nav vajadzīgi, ir daudz atziņu par attiecībām – māte un bērns. Turklāt Edīte ir viena no tām savas profesijas pārstāvēm, kurai ir kategorisks viedoklis par abortiem. Tiem viņa saka stingru "nē". Pati sev šādu viedokli viņa noformulējusi, kad mācījusies par māsu un praksē strādājusi Polijā, kur studentiem rādīta filma par to, kā jūtas bērns, kad tiek veikts aborts.

"Tas auglītis burtiski bēg no instrumentiem. Redzētais, kas tika uzņemts ar ultrasonogrāfijas izmeklēšanas metodi aborta laikā, man atstāja iespaidu uz visu mūžu. Tā ir dzīvība, tas ir cilvēciņš, kuru sadala gabalos. Daudziem šķiet – kas tur, tas jau tikai kaut kāds auglis. Nē, esmu stingri pret abortiem, jo tā nav kontracepcijas metode, un toreiz sev pateicu, ka dzīvē nekad neko tādu neizdarīšu," tā saka Edīte, kura atbalsta grūtniecības plānošanu ar citām metodēm.

Lieliskais piecinieks – Edītes bērni

Aija, Lauma, Roberts, Reinis Marks un Ralfs – Edītes bērni jeb viņas dzīves lielais vinnests. Viens no bērniem ir adoptēts. Lai gan bērns zina savu stāstu un pat bija gatavs, ka mamma min šo faktu, bet ļausim tam palikt noslēpumā, nedaudz sajaucot pēdas. Jo nav jau svarīgi, kurš no šī lieliskā piecinieka ir citas mammas iznēsāts, bet būtiski ir runāt gan par Edītes drosmi, gan pārējo bērnu spēju pieņemt kā savējo, gan par to, kas notiek bērnunamos un par to, kā uzsver Edīte, "visi ir mani bērni, es domāju tikai šādās kategorijās". Žēl, ka, pēdas jaucot, nevar līdz galam izstāstīt, kā ģimenē tika pieņemts lēmums adoptēt vēl vienu bērnu, bet varu atklāt, ka tas ir ļoti, ļoti aizkustinoši, pat šķietami neticami. Un vēl neticamāks, ko gan jau daudzi varētu saukt par Dieva plānu, jo Edīte savu bērnu, ko adoptēja pēc pāris gadiem, bija jau rokās turējusi, kad viņam bija nepilns gads un viņa māte, bez bērnu ratiņiem, mazuli un smagu somu, censdamās neizlaist no rokām, stiepa pa ielu, acīmredzami netikdama galā ar nesamo.

Foto: Privātā arhīva foto

Foto: Edītes meitas kāzās – lieliskais piecinieks un znots.

"Atceros, es braucu mašīnā un nolēmu apstāties, lai pajautātu, vai ir nepieciešama palīdzība? Piestāju, vaicāju, kā varu palīdzēt. Prasu – vai tev ratu nav? Nē, neesot. Teicu, ka aizvedīšu, lai tikai pasaka adresi. Tos ratus mēs aizvedām, bet par mājām to vietu nevarēja nosaukt. Briesmīgi. Pēc tam, kad bērns bija adoptēts un viņa dokumentos redzēju to adresi, sapratu, ka esam jau ar mazo nedaudz pazīstami," stāsta Edīte.

24, 23, 22, 20 un 12 gadus veci ir Edītes un viņas vīra bērni. Ģimene ir jelgavnieki, un Edīte uz darbu Rīgā braukā jau daudzus gadus. Vecākie bērni jau paguvuši iegūt izglītību un nostāties uz savām kājām pieaugušo dzīvē, Edītei ikdienā mājās palicis vien Ralfs, – jaunākais no bērniem. Bet viņai ar bērniem ir ļoti tuvas, draudzīgas attiecības. Arī intervijas laikā zvana vecākā meita – gribējusi braukt ciemos pie mammas. Pieskrien viens, cits piezvana, trešais atsūta īsziņu. "Es tevi mīlu" – šādas īsziņas Edīte sūta bērniem, bieži, bet pati saņem "Es tevi mīlu, mammiņ. Saki, cik gribi, bet es par bezgalību vairāk!" Un tā nav nekāda izrādīšanās. Interesantākais, ka šo vārdu salikumu, ko bieži vien cilvēki nevar pateikt saviem tuvajiem, ģimenē iedibinājis tieši adoptētais bērns.

Foto: Privātā arhīva foto

"Sākumā bija tā, ka viņš man dienā kādas 30 vai pat 40 reizes sacīja: "Es tevi mīlu, mammiņ". Pārējie bērni sākumā tā skatījās, vēroja un arī sāka man to teikt. Tad jau sākās spēle: "Es tevi arī, es tevi vēl vairāk mīlu. Es tevi līdz bezgalībai…" Un tad pilnīgi organiski mēs visi sākām biežāk viens otram pateikt, ka mīlam viens otru," ģimenes tradīcijas atklāj Edīte.

Bet tas, ka tev ir bērni, nenozīmē, ka dzīve apstājusies. Ja grib, tad visu var, un bērni nav šķērslis, kura dēļ jāparalizē dzīve. Edīte Šeldere

Lai kādam tas, iespējams, neliktos dīvaini, Edīte vairāku stundu garajā sarunā par saviem bērniem nepasaka nevienu sliktu vārdu, nevienas sūdzēšanās. Viņa tik izprotoši runā par pusaudžu vecumu, kas tagad skar arī Ralfu. Apbrīnojams miers, sapratne un neizmērojama mīlestība – tāda ir Edīte saviem bērniem un arī pret tiem, kurus viņa sastop savā darbā. Vaicāju, kā viņa sevi raksturotu kā vecmāti, jo šīs profesijas pārstāves pašas sevi mēdz vērtēt. Tā, piemēram, Rīgas Dzemdību nama galvenā vecmāte Vija Bathena atzīst, ka ir šerpa, bet vienlaikus darbu dara ar milzu mīlestību pret savu profesiju. Sarunu ar Viju atradīsi šeit, bet Edīte, brīdi padomājusi, atzīst: "Laikam jau mīļā vecmāte esmu. Lai gan dzemdību zālē tagad nestrādāju, bet astoņus gadus esmu bijusi klāt un tad man galvenais, lai tā dzemdētāja ar mani ir uz viena viļņa, lai viņa neieiet sevī un klausās, ko saku."