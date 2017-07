Bērns un liekais svars: ko darīt, ja konstatēta šī problēma

Liekā svara izraisītās sekas ir vienas no izplatītākajām problēmām, ar kurām saskaras gan bērni, gan arī viņu vecāki. Ieteikumus, kā zināt, ka bērnam tiešām ir liekais svars un kādām vecāku rīcībām turpinājumā vajadzētu sekot, sniedz ''Rimi Bērniem'' eksperte, uztura speciāliste Olga Ļubina.

Katrs piektais Latvijas pirmklasnieks ir ar lieko svaru – vēsta Slimības profilakses un kontroles centra skolu vides pētījuma dati.* Par šo problēmu vecāki parasti sāk aizdomāties un vēršas pie speciālistiem pēc palīdzības tikai tad, kad bērnam paliek 10 – 12 gadi.**

Pazīmes, kas jāzina

Normāls bērna augšanas ātrums ir plus 5 centimetri un plus 3 kilogrami gadā. Šie gan ir vidējie rādītāji, un bērni ir dažādi, tomēr šie ir pirmie pieturas punkti, pēc kuriem var vērtēt, vai bērna augšanas un svarā pieņemšanās temps ir proporcionāls un veselīgs.

Kā rīkoties, ja izrādās, ka bērns tiešām ir "apvēlies"

Ļubina iesaka sākt ar nopietnu ēdienkartes revīziju un veidot uztura dienasgrāmatu. Vismaz nedēļu pierakstīt pilnīgi visu, ko bērns ik dienas apēd. Tāpat vajadzētu noskaidrot, kādus produktus bērns ēd vairāk, un kuri no tiem ir veselīgi un vērtīgi, bet kuri satur nevajadzīgās kalorijas.

Liekās kalorijas tiek uzņemtas, ēdot šādus produktus:

• Jogurti ar garšām – 1-2 glāzes dienā,

• Piens ar garšām – 1-2 glāzes dienā,

• Biezpiena sieriņi – 1-2 gab. dienā,

• Saldās, sausās brokastis 1-2 porcijas dienā,

• Šokolādes un musli batoniņi 1-2 gab. dienā,

• Saldinātie dzērieni (limonādes, sulas, kvass) 1-2 glāzes dienā,

• Maizītes vairāk par 2-3 šķēlēm dienā,

• Ikdienas "mājas ēdiena" papildu porcijas vairāk par vienu reizi dienā.

Pat tad, ja bērns ēd tikai 1–2 produktus no šī saraksta katru dienu, tas var būtiski palielināt svaru. Izslēdziet šos našķus no ikdienas patēriņa!

Pievērs uzmanību bērna fiziskajām aktivitātēm

Pievērs uzmanību tam, cik stundas bērns ir fiziski aktīvs un cik stundas viņš pavada, sēžot pie datora, TV vai telefona. Arī tad, ja bērns apmeklē divas reizes nedēļā sporta pulciņu un ir fiziski aktīvs, pavēro, ko viņš dara dienās, kad treniņu nav. Vai diena netiek pavadīta, pasīvi sēžot pie viedierīcēm?

Ierobežo laiku, ko bērns pavada mazkustīgi, un atrodi tam nodarbi, kas būtu saistīta ar fizisko slodzi, kā arī patiktu bērnam. Ārsti iesaka bērniem ar lieko svaru un aptaukošanos dienā būt aktīviem vismaz 2 līdz 2,5 stundas.

Sarunājies ar bērnu

Bieži liekā svara un aptaukošanās iemesls ir psiholoģiskais diskomforts. Konflikti skolā un ģimenē var provocēt lielāku apetīti un kāri ēst saldumus, tāpēc ļoti svarīgi ir ne tikai mainīt ēdienkarti un ieviest papildu fiziskās aktivitātes, bet arī aprunāties ar bērnu un saprast, kā viņam klājas skolā un vai viņam ir draugi.

Dodies pie ārsta

Mainīt ieradumus nav vienkāršs uzdevums, tāpēc, ja šķiet, ka paši saviem spēkiem netiekat galā vai arī nepietiek zināšanu, dodies pie uztura speciālista, kas palīdzēs pārskatīt bērna ēdienkarti un sastādīt ēšanas plānu. Iespējams, ka dažu veselības problēmu dēļ bērns nevar aktīvi iesaistīties fiziskās aktivitātēs un apmeklēt sporta nodarbības. Tādā gadījumā veselības stāvoklim piemērotas fiziskās aktivitātes palīdzēs piemeklēt fizioterapeits. Sadarbojies ar savu ģimenes ārstu, pārbaudi bērna veselības stāvokli, veic asins analīzes un vēdera dobuma ultrasonogrāfiju, ja izmeklējumos ir konstatētas izmaiņas. Iespējams, ir vērts apmeklēt bērnu endokrinologu.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā no 2014. gada tiek realizēta Svara Korekcijas programma, kas paredzēta bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam. Programma ir valsts apmaksāta, un bērniem ar aptaukošanos šis ir bezmaksas pakalpojums. Programmai var pieteikties ar ārsta endokrinologa nosūtījumu.

