Latvijas Nacionālās bibliotēkas 7. stāvā atklāta izstāde, kurā atklāta trīs jaunu Baltijas mākslinieču Elīnas Brasliņas, Linas Itagaki un Ullas Sāras ilustrāciju darbi. Šī izstāde būs skatāma līdz 14. jūlijam.

Jaunās mākslinieces Ulla, Elīna un Lina savu ilustratīvo stāstu vēlas iesākt ar vārdiem: "Reiz sensenos laikos...". Gaidot "Rail Baltica" ierīkošanu, viņas vēlas izstāstīt savu Baltijas stāstu caur zīmējumiem, kuros varēs izceļot caur Igauniju, Latviju un Lietuvu.

Par norises izstādes norises vietu izvēlējušās bibliotēku, jo visas mākslinieces ir grāmatu ilustratores. Šie zīmējumu stāsti ir domāti bērniem, lai tos ievilinātu krāšņajā grāmatu pasaulē. Piešķirt tēlu un seju grāmatu un stāstu varoņiem ir ļoti atbildīgs pienākums, jo tas var palikt atmiņās visu mūžu, tā uzskata jaunās mākslinieces.

Ulla Sāra (Ulla Saar) ir no Igaunijas, ilustrē bērnu grāmatas un strādā produktu, grafiskā un interjera dizaina jomā. Viņa ir strādājusi pie grāmatu maketiem, zīmējusi ilustrācijas bērnu grāmatām, sadarbojusies ar bērnu žurnālu "Taheke", kā arī veidojusi dizainu pastkartēm, piespraudēm un kalendāriem.

Ulla par savu darbu: "Mani ar zīmuļiem vieno sena vēsture, kurā netrūkst asiņu, sviedru un asaru, bet kopā mēs esam nogājuši garu ceļu un tagad viens par otru zinām visu. Šobrīd jau saprotamies pavisam labi. Strādājot pie grāmatas, cenšos vadīties pēc teksta, notvert tā noskaņu savos zīmējumos – nevis sacensties ar tekstu, bet to balstīt un papildināt. Tāpēc visas manas grāmatas ir tik atšķirīgas – tehnika man ir tikai instruments, ar kura palīdzību cenšos radīt labu grāmatu."

Elīna Brasliņa ir latviešu ilustratore, grafiskā dizainere un grafiķe. Mīlestība pret lasīšanu un zīmēšanu satiekas viņas mīļākajā nodarbē – bērnu grāmatu ilustrācijā. Līdz šim viņa ir ilustrējusi ap desmit grāmatu, un šobrīd ir galvenā māksliniece pilnmetrāžas animācijas filmas projektā. Kādu dienu viņa cer zīmēt bilžu grāmatas, kam pamatā būs viņas pašas radīti stāsti.

Elīna par savu darbu: "Katrā projektā, lai cik liels vai mazs tas arī nebūtu, es cenšos atklāt kaut ko jaunu par sevi. Būtu viegli turēties pie viena – sev ērtākā – stila, taču lielāku gandarījumu es jūtu, ļaujoties izaicinājumam un iemaldoties neapgūtās teritorijās. Kolīdz vairs nav jautri, īsti nav jēgas turpināt."

Lina Itagaki (Lina Itagaki) no Lietuvas ir ilustratore, komiksu un zīnu māksliniece. Šajā izstādē apskatāmie darbi 2015. gadā ieguva 3. vietu grāmatu mākslas izstādē "Ilustrācija un grāmatas" Viļņā, kā arī iekļuva Ukrainā rīkotā COW starptautiskā dizaina festivāla "Illustration 2015" pirmajā desmitniekā. Šobrīd viņa strādā pie sava pirmā ilustrāciju pasūtījuma – bērnu grāmatas.

Lina par savu darbu: "Kad zīmēju, parasti iztieku bez skicēm. Cenšos pabeigt jebkuru zīmējumu, labot to, līdz man tas patīk. Sākumā man parasti ir ļoti miglaina nojausma par to, kas tur sanāks, tāpēc rezultāts mani pašu vienmēr pārsteidz. Man patīk strādāt ar vienkāršiem flomāsteriem, zīmuļiem, kā arī "Promarker" marķieriem, apvienojot visus trīs, klājot krāsas vairākās kārtās, līdz beigās man pašai nav skaidrs, kā es to visu panācu. Man nepatīk plānot – es ļaujos improvizācijai!"