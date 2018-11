Bērnu nama zīmogs kļūst nemanāmāks – Māras Vingres stāsts par māsiņu adopciju

Valija Beluza 'Veselam.lv'

Nepietiek māt ar galvu, piekrītot tiesībsargam, ka bērnu nami miera apstākļos ir Latvijas kauna traips. Par maz saldsērīgi smaidīt, klausoties grupas "Kelly Family" dziedāto "Every Baby needs a Mama, needs a Papa…".