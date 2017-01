Kā skaidro BKUS preses pārstāve Daiga Rauba, cenrādis slimnīcā tiek atjaunots vismaz reizi gadā, jo laika gaitā parādās jauni piedāvājumi, atsevišķi pakalpojumi zaudē aktualitāti, tiek mainīti nosaukumi vai cenas atsevišķām pozīcijām.

"Lielākoties bērni pie mums ārstējas par valsts līdzekļiem, tomēr vecākiem ir pieejami arī izvēles maksas pakalpojumi, gadījumos, ja viņi vēlas saņemt pakalpojumu ātrāk vai šis pakalpojums nav valsts apmaksāts. Tāpat bērnu slimnīcā arvien biežāk pēc palīdzības vēršas ārvalstu pacienti, tāpēc cenrādī ir arī plašs klāsts ar pakalpojumiem un cenām, kas attiecas tikai uz šo klientu segmentu," stāsta Rauba.

Daļa izmaiņu saistīta ar cenrāža sakārtošanu, pārstrukturizēšanu, pakalpojumu nosaukumu precizēšanu utt. Klientu ērtībai izveidoti pakalpojumi komplekti, piemēram, imūnterapija, kas turpmāk cenrādī parādīsies kā komplekts, kas sastāv no divām konsultācijām, izmeklējuma, injekcijas, nevis vairāki atsevišķi pakalpojumi. Klientam jau pirms pakalpojuma saņemšanas ir zināmas kopējās izmaksas.

Atsevišķiem izvēles pakalpojumiem cenas ir pārskatītas, vadoties no faktiskajām izmaksām: fizioterapeita un ergoterapeita konsultācija turpmāk būs 19 eiro, šrotas skoliozes terapija maksās 20 eiro. Šajās pozīcijās maksa ir palielinājusies, apliecināja Rauba. Šie pakalpojumi pacientiem ir par maksu, ja nav ārsta nosūtījuma vai pacienta tuvinieki pakalpojumu vēlas saņemt ātrāk. Arī, piemēram, smilšu terapija ir pakalpojums, kuru valsts neapmaksā, ambulatori tā pieejams tikai par maksu, un cenas pieaugums saistāms ar pakalpojuma pieejamību tirgū.

Bez tam cenrādī ir parādījušies jauni pakalpojumi, piemēram, analīžu nosūtīšana uz citām laboratorijām, ja tās nav iespējams veikt slimnīcā. Tas darīts pacienta ērtību labā, lai visas nepieciešamās analīzes būtu iespējams nodot vienuviet. Ir papildināta arī funkcionālo izmeklējumu sadaļa pieaugušajiem.

Turpmāk mazāk būs jāmaksā par pacienta un pavadošās personas ilgstošu izmitināšanu atsevišķā palātā. Sākot ar 8. dienu, cena ir samazināta uz pusi, to nosakot 7,50 eiro apmērā. Bērnu slimnīcas laboratorijas izmeklējumu cenrādis tiek sinhronizēts ar Nacionālā veselības dienesta noteiktajiem pakalpojumu tarifiem. Salīdzinot ar iepriekšējo cenrādi, izmaiņas svārstās no 0,05 līdz diviem eiro par analīzi, stāsta Rauba.

Ar jauno cenrādi var iepazīties šeit, bet nedaudz aplūkosim, cik tad maksā šie pakalpojumi ārvalstniekiem vai tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri nevar sagaidīt rindu un ir gatavi paši maksāt.

Piemēram, konsultācija Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā pediatrijā maksā 65 eiro, bet pediatra konsultācija ārpus darba laika – 60 eiro, bet "parasta" pediatra konsultācija – 26 eiro, tikpat arī maksā konsultācijas pie citiem speciālistiem, – ne virsārstiem un ne ārpus darba laika, arī "parastiem". Ērces izņemšana ārvalstu pacientiem izmaksās 15 eiro.

Daudz iespaidīgāki cipari ir par operācijām, piemēram, asrtoskopija jeb locītavu ķirurģiska operācija maksā 1027 eiro, bet adenotomija – palielinātas rīkles mandeles izņemšana izmaksās 488 eiro, šķielēšanas operācija, atkarībā no tā, cik muskuļi tiek operēti, var maksāt no 595 līdz 682 eiro. Savukārt mugurkaula skoliozes operācijas maksa ir 6335 eiro, bet sirds operācijas, atkarībā no sarežģītības, var maksāt no 6000 līdz 8000 eiro.

Bērnu slimnīcā apliecina, ka arī pie viņiem ar katru gadu aktuālāks kļūst "medicīnas tūrisms".