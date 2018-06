Bērnu slimnīcas fonds kļuvis pieejamāks – atklāts informācijas centrs

Šodien, 1. jūnijā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas daudzfunkcionālajā korpusā tika atklāts Bērnu slimnīcas fonda informācijas centrs, kā arī fonds informēja par paveikto aizvadītajā gadā. Šis ir Latvijā pirmais labdarības organizācijas informācijas centrs, un fonda mērķis ir kļūt sabiedrībai vēl pieejamākam un atvērtākam.

"Doma par Bērnu slimnīcas fonda informācijas centra izveidi ir aizgūta no ārvalstu pieredzes, jo visās lielākajās bērnu slimnīcās ārzemēs ir šāds labdarības organizācijas informācijas stends. Arī Bērnu slimnīcas fonds vēlas būt vēl pieejamāks un atvērtāks sabiedrībai – gan bērnu vecākiem, kuriem nepieciešama palīdzība, gan ziedotājiem, kuri vēlas atbalstīt slimnīcas darbu un mazos pacientus.

Bieži vien pacientu vecāki mūs meklē slimnīcas teritorijā, tāpēc šāds centrs būs ļoti noderīgs, jo viegli atrodams un šeit laikā no pulksten 9 līdz 16 vienmēr būs fonda darbinieks," stāsta Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

"Sarežģītās situācijās, kad mūsu bērni saslimst un ir nepieciešama palīdzība, būtisks ir jebkurš atbalsts. Un bieži iespēja iegūt informāciju par to, kur un kā to saņemt, var ietekmēt bērniņa iespējas izveseļoties un to, cik ātri tas notiks. Tāpēc man ir liels prieks, ka no šodienas vecāki Bērnu slimnīcas fonda informācijas centrā varēs saņemt visu nepieciešamo atbalstu un informāciju, lai rastu labākos veidus, kā palīdzēt bērniem pēc iespējas ātrāk atgūt veselību," uzsver Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.

Jaunatklātajā Bērnu slimnīcas fonda informācijas centrā būs katram interesentam būs iespējams:

iepazīties ar fonda darbību, aktuālajiem projektiem un ziedošanas iespējām;

uzzināt par ziedojumu izlietojumu;

aprunāties ar fonda darbinieku un uzzināt par iespējām saņemt palīdzību;

noziedot naudu interaktīvajā ziedojumu kastē;

speciālisti, taupot savu laiku, varēs ērti satikt fonda darbiniekus un saņemt atbildes uz jautājumiem saistībā ar saviem pacientiem.

2017. gadā ziedojumos izdevies piesaistīt vairāk nekā vienu miljonu eiro. Pateicoties ziedojumiem, paveikts ir ļoti daudz, piemēram, kopumā sniegts atbalsts vairāk nekā 300 bērniem, sarūpēts aprīkojums vairākām nodaļām, uzlabojot gan pacientu, gan vecāku apstākļus, Bērnu slimnīcas novietnē "Gaiļezers" radīts jauns rotaļu laukums bērniem ar kustību traucējumiem un pacientiem ar psihiskām saslimšanām, izveidots autisma kabinets bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, uzsākts Mātes piena bankas izveides projekts, kā arī atbalstīta slimnīcas personāla izaugsme.