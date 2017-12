Bērnus īpašā mācībstundā aicina bez maksas apgūt programmēšanas pamatus

No 4. līdz 10. decembrim visā pasaulē šogad tiek atzīmēta Datorzinātņu izglītības nedēļa, kuras laikā jau vairākus gadus ikviens tiek aicināts piedalīties "Programmēšanas stundā" (Hour of Code), lai 60 minūšu laikā apgūtu programmēšanas pamatus.

Iniciatīvas mērķis ir ieinteresēt jauniešus par informācijas tehnoloģiju pasauli un padarīt šīs zināšanas pieejamākas jebkuram cilvēkam neatkarīgi no viņa vecuma.

Datorzinātņu izglītības nedēļas laikā Latvijā notiek dažādi "Programmēšanas stundas" pasākumi, taču vieni no galvenajiem šīs iniciatīvas organizētājiem ir izglītības iniciatīva "Learn IT" un dalīto pakalpojumu centrs "Tele2 Shared Service Center". "Programmēšanas stunda" nodarbībās šonedēļ kopumā piedalās vairāk nekā 300 sākumskolas vecuma bērni no "Learn IT" programmēšanas pulciņiem, lai atsvaidzinātu jau iegūtās zināšanas, kā arī pieņemtu jaunus izaicinājumus.

Aicinām 3.- 9. klašu skolēnus piedalīties "Programmēšanas stunda" noslēguma pasākumā, kas norisināsies 9. decembrī Rīgas Biznesa skolā (Skolas iela 11) no pulksten 11. Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 8. decembrim šeit. Nodarbība skolēniem ir bez maksas, un tās laikā bērniem ir pieejams viss nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

"Programmēšanas stundā" jaunākajiem interesentiem būs iespēja izmēģināt uzrakstīt datorprogrammas varoņiem no populārās "MineCraft" spēles, kamēr vecākie skolēni stundas laikā varēs izveidot savu pirmo mājaslapu, iepazīstot HTML un CSS programmēšanas valodas.