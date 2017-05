Krāsaini var būt ne tikai sapņi, bet arī ķīmija, kas sastopama ne tikai laboratoriju mēģenēs, bet arī ikdienā ik uz soļa. Tāpēc "Kidding Zinātkāres klubs" aicina ģimenes ar bērniem kopā izzināt ķīmijas krāsainās nianses, piedaloties izglītojošās spēlēs un eksperimentos . Pasākums notiks 20. un 21. maijā no pulksten 12 līdz 17 tirdzniecības centrā "Domina Shopping".

Ikviens pasākuma dalībnieks varēs piedalīties loterijā un saņemt dāvanas no dažādiem atbalstītājiem.

Domā, ka, sajaucot sarkano un dzelteno krāsu, iegūst oranžu? Nekā! Par to mazie zinātkārie gudrinieki varēs pārliecināties šovā "Krāšņā ķīmija", uzzinot, cik patiesībā ir krāsaina šī zinātne. Krāsu negaidīta rašanās, dažādas košas ķīmiskās mijiedarbības un apbrīnojama krāsu maģija no visa varavīksnes spektra ir tikai daļa no tā, ko būs iespējams redzēt un apbrīnot priekšnesumos.

Tiem, kam garšo saldumi, pie sirds būs laboratorija "Cukura varavīksne". Tajā ikviens pats varēs uzķīmiķot savu vasarīgo garastāvokli. Tāpat varēs uzzināt, kā pareizi iegūt dažādas krāsas slāņus cilindrā, lai izveidotu varavīksni un pārsteigtu ar šo triku draugus. Katrs, kurš būs veiksmīgi ticis galā ar varavīksnes ķīmiķošanu, saņems atzinības diplomu.

Īpaši pārsteidzoša būs "Alķīmiķu zelta" darbnīca. Jā, jā, visi kopā varēs iegūt zeltu. Lai to izdarītu, būs nepieciešamas tik vien kā pāris sīknaudas monētas, kas, iespējams, aizķērušās tavā kabatā. Savukārt "Hromotogrāfijas" darbnīcā varēs uzzināt šī neparastā vārda nozīmi, izskaidrojot to vienkārši un saprotami. Ikvienam pasākuma dalībniekam būs iespēja arī izzināt melnā flomāstera krāsas noslēpumu, ieraudzīt, cik ļoti krāsaina ir melnā krāsa, kā arī izveidot sev nelielu suvenīru.

"Kidding Zinātkāres klubs" ir izglītojoši izklaidējoša pasākumu sērija ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem, kas šogad "Domina Shopping" notiek reizi ceturksnī. Tā mērķis ir radīt un veicināt bērnu interesi par eksaktajām zinātnēm, piesaistot viņus pasaules izziņai ar dažādu darbnīcu, interaktīvu risinājumu un šova programmu palīdzību.