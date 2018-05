Bērnus un vecākus mudina iesaistīties 'Lasīšanas stafetē 2018'

Šogad jau ceturto reizi apgāds "Zvaigzne ABC" izsludina grāmatu "Lasīšanas stafeti 2018". Tās mērķis ir popularizēt grāmatu lasīšanu (īpašu uzmanību pievēršot jaunizdotajām grāmatām) un veicināt sarunas par grāmatām bērnu un jauniešu vidū.

Jauno lasītāju uzdevums "Lasīšanas stafetē" ir iesniegt savas atsauksmes un dalīties ar tām sociālajos tīklos. Atsauksmes par izlasīto vērtē žūrija (skolotāji, literāti un iepriekšējo "Lasīšanas stafešu" uzvarētāji).

2015. gadā stafetē piedalījās 23 bērni, kuri uzrakstīja 145 atsauksmes par grāmatām. 2016. gadā dalībnieku skaits bija krietni audzis: stafetē piedalījās 172 bērni ar gandrīz 2000 atsauksmēm, bet 2017. gadā stafetē piedalījās 220 bērni, uzrakstot vairāk nekā 2000 atsauksmes.

"Lasīšanas stafete" šogad notiek no 14. maija līdz 22. jūlijam, un augusta vidū būs noslēguma pasākums, kurā tiks sveikti uzvarētāji. Labākie stafetes dalībnieki saņems naudas balvas, kruīza ceļojumus ar prāmi, kā arī veicināšanas balvas no "Ilustrētā Junioriem" un kompaktdiskus no sērijas "Mazā interaktīvā enciklopēdija".

Šogad – uzklausot vecāku ieteikumu, "Lasīšanas stafetē" aicinām piedalīties arī dalībnieku vecākus, stāsta izdevniecības pārstāve Kristīne Ilziņa.

Ik gadus "Lasīšanas stafetē" iesaistās arī Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāri, kuri palīdz piepildīt stafetes dalībnieku vēlmes, sagādājot kārotās grāmatas.

