Biežākās modes dizaineru un skolu vadības kļūdas, izvēloties skolēnu formas

Skolēnu uniforma, kas attīstītajās valstīs jau sen tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgas un modernas mācību iestādes rādītājiem, Latvijā tiek uztverta atturīgi un skeptiski, atzīst uzņēmuma "Bajarsska Uniformservice" izpilddirektore Jekaterina Babakova. Bērni nevēlas nēsāt speciāli viņiem izveidoto apģērbu, bet skolas vadība uniformu uztver kā papildus izdevumus.

Kāpēc tā notiek, kādas kļūdas pieļauj Latvijas skolu vadība un vietējie modes dizaineri – par to viedoklī dalās Babakova.

'Z paaudzes' tieksme pēc individualitātes

"Visi aizmirst par to, ka apģērbs ir viens no pašizteiksmes veidiem, ka radītajiem fasoniem būtu jāpalīdz bērnam izcelt savu individualitāti un kaut ko pastāstīt par sevi apkārtējai pasaulei. Mēs saskaramies ar pavisam citas paaudzes bērniem – tā dēvēto "Z paaudzi". Būtībā skolēnu forma atgriežas pie mums ar jaunu mērķi – izcelt bērna individualitāti, nevis nonivelēt to. Ja modes dizaineri vai skolas vadība uzskata, ka galvenais ir skolas krāsu paletes ievērošana vai logotipa uzlikšana, viņi kļūdās. Tieši tur slēpjas iemesls visām problēmām.

Skolēns ir personība, lai arī vēl maza, bet šī personība vēlas pašizteikties, ģērbties stilīgi un izskatīties cienīgi pat 1. klasē. Vienlaikus viņa ķermenis attīstās un, kā likums, viņš nevar nēsāt tādu apģērbu, kādu patiesi vēlas. Vecāku un skolas uzdevums ir palīdzēt nodrošināt piemērotus fasonus, nevis veicināt kompleksu attīstību klasesbiedru vidū," uzskata uzņēmuma pārstāve.

Viņasprāt, ideālā gadījumā katrai skolai būtu jāapsver apģērbu līnija, ņemot vērā korporatīvās krāsas un mācību īpatnības. Ērti, pārdomāti un vienlaikus stilīgi risinājumi – žaketes, bikses, krekliņi, svārki, tāpat arī nestandarta fasoni, kas dod bērnam izvēles tiesības un ļauj nēsāt to, ko viņš patiesībā vēlas, lai justos dabiski un komfortabli.

Bērni sapņo par patstāvību

"Par to aizmirst daudzi vecāki. No vienas puses, bērni agrīnā vecumā sapņo par patstāvību, no otras puses, vecāku uzdevums – audzināt patstāvīgu bērnu. Katru rītu, atverot savu skapi, bērnam ir jābūt iespējai apģērbties saskaņā ar savām sajūtām," norāda Babakova.

Audumu praktiskums un krāsu kombinācija

"Rodas priekšstats, ka vietējie modes dizaineri tīšām aizmirst par Latvijas laika apstākļiem un apģērba nēsāšanas īpatnībām bērniem.

Uniforma var būt dažādu stilu, krāsu un audumu, taču nepārstāj būt uniforma. Galvenais raksturojums, kam jāpiemīt veiksmīgi izvēlētai un izstrādātai uniformai, ir kopējais stils un krāsu palete, savs logotips, kas uzsver piederību konkrētai mācību iestādei, kā arī, kas ļoti būtiski, atbilstība laika apstākļiem un iespēja pielāgoties mainīgajam Latvijas klimatam.

Piemēram, kombinācija no tumši ziliem, spilgti sarkaniem un gaiši pelēkiem toņiem dod iespēju bērnam vienmēr izskatīties stilīgi un dažādi, neatkarīgi no garastāvokļa vai laika apstākļiem. Paņemam zilu žaketi un bikses – tāds salikums garantē praktiskumu, to, ka apģērbs nesasmērēsies, lietišķumu. Pavasarīgu noskaņojumu dos kostīms ar gaiši pelēkām biksēm. Bet spilgtumu drūmā dienā piešķirs spilgti sarkana žakete vai kāds cits skolas uniformas elements," stāsta uzņēmuma pārstāve.

Skolas uniforma bieži tiek izgatavota no auduma, kas nav pārāk ērts ikdienas lietošanai un rada bērniem zināmu diskomfortu. "Sniegšu tikai vienu piemēru par auduma sastāvu, kas ļaus precīzi saprast, kas jāievēro tiem, kuri uzņemas atbildību par bērnu uniformas radīšanu. Tātad – 67 procenti viskozes ļauj izstrādājumam "elpot" , 27 procenti poliestera palīdz apģērbam nesarauties pēc mazgāšanas un paaugstina tā izturību, 6 procenti spandeksa dos elastību – apģērbs no tāda auduma mazāk burzīsies un tātad skolēns vienmēr izskatīsies kārtīgi," skaidro Babakova.