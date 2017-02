No 2017. gada 10. februāra papildus diagnozei nosūtījumā obligāti jānorāda arī pamatojums, kādēļ nepieciešams veikt radioloģisko izmeklējumu, kā arī informācija par pacientam ārpus BKUS veiktajiem radioloģiskajiem izmeklējumiem, ja tādi ir. Šādi nosacījumi jau ir iestrādāti Ministru kabineta noteikumos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā, skaidro BKUS Komunikācijas un mārketinga nodaļas vadītāja Vita Šteina.

"Attīstoties medicīnas tehnoloģijām, pasaulē aizvien palielinās jonizējošā starojuma izmantošana medicīnā un pieaug starojuma devas, ko savas dzīves laikā saņem pacienti. Pētījumu dati liecina, ka bērni un gados jauni pacienti ir īpaši jutīgi pret jonizējošo starojumu, un ir pierādīta saikne starp apstarošanu un ļaundabīgu audzēju attīstību dzīves laikā. Tādēļ rietumu valstīs aizvien plašāk runā par radiācijas drošības kultūru ar mērķi veicināt izpratni un zināšanas par jonizējošā starojuma izraisītiem riskiem, lai pēc iespējas mazinātu izmeklējumos izmantotā starojuma devas un mazinātu nelabvēlīgo seku iespēju," skaidro BKUS Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītāja Ilze Apine.

Starptautiskās Atomenerģētikas aģentūras dati liecina, ka bērnu praksē pat līdz 50 procentiem nosūtījumu nav pietiekama pamatojuma.

BKUS radiologi salīdzinoši bieži saskaras ar situācijām, kad nosūtījumā sniegtā informācija ir nepietiekama. Tā rezultātā pacients var tikt ne vien nepamatoti apstarots, bet arī iespējamas nopietnas kļūdas attēlu interpretācijā, kā arī piemērotas diagnostikas metodes un metodoloģijas izvēlē.

Lai varētu uzlabot BKUS veikto radioloģisko izmeklējumu kvalitāti, radiologam nepietiek, ka nosūtījumā ir norādīta tikai diagnoze – ir nepieciešams zināt arī jautājumu, uz kādu nosūtītājs gaida atbildi.

Ja nosūtījumā papildus diagnozei tiek norādīts arī konkrēts jautājums par to, kādēļ izmeklējums ir nepieciešams, un pacientam līdzi ir arī informācija par ārpus BKUS iepriekš veiktajiem izmeklējumiem, radioloģijas speciālisti var strādāt daudz kvalitatīvāk un precīzāk, izvēlēties pacientiem nekaitīgāko izmeklēšanas metodi, atteikties no kontrastvielas ievades, kā arī izvairīties no nevajadzīgi veiktiem izmeklējumiem un manipulācijām, taupot laiku pacientiem un viņu vecākiem.

Bērnu slimnīca nosaka pārejas posmu no 10. februāra līdz 31. maijam, kurā vēl tiks pieņemti norīkojumi agrākajā kārtībā, tomēr ar 2017. gada 1. jūniju radioloģiskie izmeklējumi tiks veikti tikai pacientiem ar nosūtījumu, kuros papildus diagnozei būs norādīts precizējamais jautājums un informācija par agrāk veiktajiem radioloģiskajiem izmeklējumiem.

Radioloģiskie izmeklējumi, uz kuriem attieksies jaunie noteikumi, ir rentgena izmeklējumi, datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, ultrasonogrāfija un scintigrāfija.