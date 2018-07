Brāļi Grīnbergi apbur ASV talantu šova žūriju un publiku; mājās atgriežas ar četrām zelta medaļām

15 gadus vecais Kārlis, 12 gadus vecais Ansis un septiņus gadus vecais Miķelis jeb grupas "Brāļi Grīnbergi" dalībnieki nupat kā atgriezušies no ASV, kur plūca uzvaras laurus pasaules talantu konkursā "World Championships of performing arts", kas jau 22. reizi norisinājās Holivudā. Kopā ar mammu Daci un tēti Gati ASV pavadītas divas lieliskas nedēļas, gūstot gan saldo uzvaras garšu, gan jaunus draugus un neatkārtojamus iespaidus par delfīniem okeānā, par debesskrāpjiem un draudzīgajiem konkursa dalībniekiem.

Ar ģimeni tiekos Daces un Gata meistardarbnīcā, kur top Lielvārdes jostas, tiek šūdināti tautiski tērpi, aizkari, galdauti, darinātas rokassprādzes, bet ne tikai... Turpat stūrī stāv arī bungu komplekts, un šeit arī visa ģimene kopā darbojas – kurš auž, kurš šuj vai gludina mežģīnes, bet kurš ar vālītēm sit pa bungu šķīvjiem. Vēl lielāku harmoniju rada ģimenes mīlule – britu īsspalvainā kaķenīte Pika, kura patiešām ir pats mīļuma iemiesojums un katru dienu tiek ņemta līdzi uz darbu. Bet nekur tālu jau nevienam nav jāiet, pirmajā stāvā ir vecāku darbavieta, bet otrajā – mājoklis. Un tas viss pašā pilsētas centrā. Lai gan mūsu tikšanās norunāta pāris dienas pēc atgriešanās no ASV, visi kā viens atzīst, ka vēl arvien nespēj adaptēties atpakaļ laika joslā, no rītiem visiem nākot miegs.

Brāļi spēlē sitaminstrumentus, paši veido muzikālus priekšnesumus. Lai gan sitaminstrumentu spēli viņi apgūst mūzikas skolā, grupas repertuāru veido paši, arī aranžējot jaunas melodijas no klasikas, populārās mūzikas. Kad mazajam brālim Miķelim vaicāju, kas viņam bez bungām vēl patīk, viņš, ne sekundi neapdomājies, attrauc: "Marimba!" Tad jāsmejas ir visiem – man, brāļiem un arī vecākiem. Un patiešām – neviens no vecākiem nekad nevienu no saviem dēliem nav virzījis uz mūzikas skolu, tā ir pašu zēnu izvēle, un to, ka mūzika viņus aizrauj, var redzēt itin visā. Bez pašu aizrautības nebūtu iespējami tādi panākumi.

Puikas un viņu zelta minūte

Par to, kā visi trīs brāļi sāka spēlēt sitaminstrumentus, nedaudz vēlāk, bet sākumā noteikti jāpastāsta par viņu šā gada panākumiem. Jūlija pašā viducī ASV, Holivudā, pulcējas 63 valstu pārstāvji, lai rādītu savu talantu mūzikā, dejošanā, dziedāšanā, aktiermeistarībā, un starp viņiem bija arī "Brāļi Grīnbergi", kuri finālā jeb savā zelta minūtē spēja pārliecināt 10 cilvēku žūriju, ka ir vislabākie, iegūstot savā vecuma kategorijā četras zelta medaļas, bet iekļūšanu pusfinālā vērtēja 20 cilvēku žūrijas komisija. Brāļi konkursā startēja trīs instrumentālās mūzikas kategorijās – "Mūsdienu skaņdarbs", "Oriģinālskaņdarbs", "Brīvās izvēles skaņdarbs" – un finālā, visās kategorijās iegūstot zelta medaļu. Zelta minūte tika minēta tādēļ, ka visiem konkursa dalībniekiem tika dota tieši viena minūte, lai uz lielās skatuves parādītu sevi, lai pārliecinātu žūriju un publiku, kurš te ir vislabākais.

Foto: Ģimene Amerikā ar mammas šūtiem tērpiem.

Mamma Dace stāsta, ka Latvijā brāļi ir atklājuši vairākus pasākumus, tādēļ viņus nepavisam nebiedēja izaicinājums lielajā talantu šovā uzstāties kā pirmajiem. "Citi atzinās, ka negrib startēt pirmie, viņiem bail, bet mūsējie jau tieši pieraduši atklāt kādu pasākumu, tādēļ lielu baiļu nebija. Protams, bez maza adrenalīna jau neiztika," tā Dace. Tomēr pamatīgs stress un īslaicīgs sarūgtinājums ģimenei gan bija jāpiedzīvo. Visi sapulcējas uz šovu, kurā bija paredzēts paziņot tos, kuri tikuši tālāk finālā. Vecuma kategorijā, kurā startēja "Brāļi Grīnbergi", – bērni vecumā līdz 16 gadiem, viņi netika nosaukti. "Tajā brīdī ļoti saskumām, šķita, ka viss, mums pasākums ir beidzies," atzīstas tētis Gatis. Paši tam neesot gribējuši ticēt, jo apzinājušies, ka puikas startēja labi. Un patiešām – bija notikusi kļūda. Brāļi nez kāpēc bija iekļauti "senioru grupā", kur var piedalīties bērni vecumā no 16 gadiem līdz pat pieaugušam vecumam. Kad izziņoja šīs grupas finālistus, nosaukti arī "Brāļi Grīnbergi". Kāds bijis prieks un atvieglojums, ka viss vēl priekšā, ka ir novērtēti. Apbalvošanas šovā, kad brāļi bija iznākuši uz lielās skatuves, lai saņemtu medaļas, pasākuma vadītāja jaunākajam brālim smejoties vaicājusi – vai viņš tiešām ir pārliecināts, ka piederas senioru grupai? Tagad jau var pasmieties par šo kļūmi, bet tajās minūtēs, kad tika gaidīti rezultāti, tas itin nemaz nešķita jautri. Taču viss labs, kas labi beidzas, un "Brāļi Grīnbergi" tika pie zelta medaļām, un ne tikai... Gūti iespaidi, kurus neviens nekad neatņems, jauni draugi, pieredze...

Lūk, brāļu Grīnbergu zelta minūte ASV šovā!