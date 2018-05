'Cālis' brauc ciemos: Poliklīnika uz riteņiem jeb dakterīši bez biedējošajiem baltajiem uzsvārčiem

Ir pirmdienas rīts, pie baznīcas Ropažos pieturējis Mobilais bērnu veselības aprūpes centrs – balta "fūre", "buss" – kā nu kurš to sauc, bet ļoti bieži arī par poliklīniku uz riteņiem. Durvis vaļā – un divi ārsti speciālisti gaida ierodamies mazos pacientus. Pieņemšana notiek pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārstiem – neiroloģes Lolitas Budņikas un okulistes Diānas Zariņas, pirmie pacienti jau smaidīgi iznāk no "kabinetiem", citi vēl gaida.

Kas ir Mobilais bērnu veselības centrs? Tā ir "RMHC Latvija" organizēta misija, kas norit sadarbībā ar BKUS ārstiem, palīdzot dakteriem nokļūt pie ģimenēm ar bērniem tuvāk viņu mājām un padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus visā Latvijā, īpaši tās attālākajos lauku reģionos, kur medicīnas speciālistu trūkuma, ģimeņu mazās finanšu rocības vai citu iemeslu dēļ bērniem ir apgrūtināta iespēja saņemt medicīnisko palīdzību savlaicīgi.

Ārstu vizītes ir bez maksas, bet tas ir iespējams, pateicoties ziedotājiem, galvenokārt uzņēmējiem Latvijā, kā arī pietiekami daudziem ziedotājiem no mūsu sabiedrības loka.

Vizīšu grafiks ir saspringts, portāls "Cālis" izvēlējās palūkoties ārstu darbā Ropažos, kas ir tuvāk Rīgai, bet šonedēļ mediķi devās arī uz Liepāju, Daugavpils pusi un citur. Kādas ir iespējas nokļūt pie speciālista iespējami tuvāk mājām, kādas ir biežākās sūdzības par veselību no dažāda vecuma bērnu vecākiem, cik būtiski ir ārstiem savlaicīgi pamanīt kādas problēmas – par to visu šajā stāstā.

Auto pa visu Latviju braukā jau septiņus gadus, kopumā šajā laikā ir izmeklēti vairāk nekā 30 tūkstoši bērnu. Kā jau minējām, visas vizītes pie speciālistiem ir bez maksas, bet mūsu viesošanās reizē novērojam, ka mobilās poliklīnikas pacientu uzgaidāmajā telpā izvietota ziedojumu kastīte, kurā puika, kurš gan pārbaudījis redzi, gan bijis uz konsultāciju pie neirologa, iemet vecmāmiņas iedotos piecus eiro. Pretī topošais pirmklasnieks izvēlējās sev dāvaniņu – atslēgu piekariņu sirds formā.

Foto: Publicitātes attēli

Mobilais veselības aprūpes centrs nodrošina bērnu oftalmologa, otolaringologa, pulmonologa, neirologa, endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa, mikrologopēda un pediatra konsultācijas. Jāmin, ka ārpus Rīgas ir tikai dažas slimnīcas, kurās pieejama specializēta pediatriskā aprūpe. Tādēļ Mobilajam veselības aprūpes centram ir būtiska nozīme, jo tas nodrošina pamata veselības aprūpi Latvijas bērniem, īpaši Latvijas lauku teritorijās.

Kā tiek izvēlētas vietas? Labdarības misijas pārstāve Zane Gedroviča stāsta, ka katrā vietā pacientu pieraksta organizēšana notiek citādi. Ir apdzīvotas vietas, kurās to dara ģimenes ārsts, ir, kur sociālais dienests, bet dažviet pat paši vecāki piesaka nepieciešamību pēc konkrētiem speciālistiem, palīdzot arī organizēt vizīti konkrētajā vietā un par to izziņot visiem interesentiem. Auto būs gatavs doties uz vietu, kur uz katru no diviem speciālistiem, kuri vienlaikus var strādāt, būs 20 pacienti. Pretējā gadījumā neatmaksājoties braukt. Atkarībā no tā, kādi speciālisti konkrētajā pilsētā vai ciemā ir visvajadzīgākie, un no ārstu iespējām būt nozīmētajā laikā un vietā, grafiks arī tiek organizēts. "Cāļa" viesošanās reizē atskan kārtējais tālruņa zvans, jau tagad lūdzot ārstu vizītes oktobrī.

Ārsti šajās izbraukuma vizītēs strādā pilnu darba dienu, pieņemot pacientus arī ārpus pieraksta. Par to pārliecināmies arī uz vietas – pa durvīm ielūkojas mamma, vaicājot, vai pēcpusdienā būtu iespējams bērnu parādīt neirologam. "Jā? Super! Bet okulistam? Arī varēs? Paldies, tad atvedīšu meitu no bērnudārza." Dakteri iespēju robežās neatsaka nevienam, ja reiz mērojuši ceļu no Rīgas un kādam bērnam šī vizīte ir tik svarīga. Un abas ārstes pasmejas, ka pozēšanai šim rakstam nav "formā" jeb baltajos virsvalciņos, kādos bērni bieži ārstus redz īstās poliklīnikās. Jā, gan neiroloģe, gan okuliste saka, ka nevelk savas "baltās formas", lai bērniem nebūtu bail.

Bērnu apskates rezultāti un diagnozes tiek reģistrētas datubāzē, kas ļauj veikt statistiku par situāciju bērnu veselības jomā. Gandrīz katrā apmeklējuma vietā (pilsētā vai lauku teritorijā) MVAC ierodas vairākas reizes – pat četras reizes gadā, lai nodrošinātu hroniski slimo bērnu konsultāciju pēctecību. Šī mobilā centra speciālisti vajadzības gadījumā arī uztur kontaktus ar vietējiem ārstiem, kuru ziņā ir tālāka bērna ārstēšana un uzraudzība.

Gadā vidēji tiek apskatīti ap 4500 bērniem, kas mēnesī ir vidēji 400 bērni. Īpaši noslogots izbraukumu laiks ir no septembra līdz maijam, bet vasarā izbraukumu ir tikai nedaudz mazāk.

Konsultācijas notiek transportlīdzeklī, kas ir 12 metrus garš un speciāli piemērots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Tajā ir uzgaidāmā telpa un divi ārstu kabineti, viens no kuriem īpaši piemērots oftalmologa konsultācijām ar visām tam nepieciešamajām diagnostikas iekārtām. Ikdienas darbu nodrošina bērnu veselības autobusiņa darbības koordinatore, kuras pārziņā ir saziņa ar pašvaldību ārstiem, izbraukumu grafika plānošana, ārstu nogādāšana galapunktā un dokumentu pārvaldība.

2015. un 2016. gadā bērnu veselības auto speciālisti papildus veica medicīniskās apskates bērniem, kas dzīvo sociālās aprūpes centros un bērnunamos, kā arī bērniem, kas ir valsts aprūpē.