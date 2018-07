Cēsīs norisināsies sarunu vakars potenciālajiem audžuvecākiem un adoptētājiem

18. jūlijā, Cēsīs norisināsies jau trešais sarunu vakars potenciālajiem audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Tā laikā dalībniekiem būs iespējams dzirdēt to cilvēku stāstus, kuri jau ir devuši mājas kādam bērnu nama bērnam.

Projekta "Vidzeme iekļauj" pārstāve Naula Dannenberga vēsta, ka arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģimenes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, ka dažādas nevalstiskās organizācijas aktīvi darbojas, lai veicinātu bērnu uzaugšanu ģimenē, bērni joprpjām dzīvo bērnu namos.

Sabiedrība aizvien biežāk runā par bērnu namiem un to ietekmi uz bērna attīstību. Arī pašas audžuģimenes un aizbildņi ir uzdrošinājušies cilvēkiem pavēstīt par to, kāda ir ikdiena ar bērnu, kurš ir cietis un ticis šķirts no savas ģimenes vai piedzīvojis zaudējumu un kļuvis par bāreni.

Sarunu vakarā "Bērns bērnu namā un es" tiks runāts arī par viesģimenes statusu, ko tas nozīmē un kā, kļūstot par viesģimeni, tu vari sniegt ieguldījumu bērna izaugsmē. Dalībniekiem būs iespēja uzdot arī sev interesējošos jautājumus. Tos ir iespējams iesniegt arī iepriekš, rakstot Naulai Dannenbergai (naula.dannenberga@vidzeme.lv).

Sarunu vakars norisināsies "Jauniešu māja" telpās, Rīgas ielā 23, Cēsis. Vairāk informāciju iespējams iegūt šeit.